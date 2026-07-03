화면속 점원과 대화하고 시착까지… 롯데이노베이트, 몰입형 서비스 상용화

롯데이노베이트 산하 법인 칼리버스, 유통 채널과 협업해 고차원 입체 커머스 상용화
롯데이노베이트의 산하 법인 칼리버스가 인공지능(AI)과 가상 모형 기술을 융합한 몰입형 커머스 서비스를 상용화하며 온라인 쇼핑 시장의 전면적인 체질 개선에 나섰다. 칼리버스는 이번 협업을 계기로 입체 쇼핑 사업의 범위를 대폭 넓힐 방침이다.
인공지능 기반 아바타 의류 피팅으로 온라인 의류 구매의 신체 치수 한계 극복
디지털 가전 매장에 AI 상담사 도입해 오프라인 수준의 실시간 안내 구현
패션·가전 넘어 뷰티·생활용품까지 적용… 산업 전반의 기술 전환 유도
이번 서비스는 그룹 내부 유통 채널인 롯데ON 및 롯데하이마트와의 연계를 통해 구축됐다. 소비자가 오프라인 매장을 직접 방문하지 않고도 컴퓨터 화면상에서 물품을 탐색하고 체험하며 구매까지 완결할 수 있는 환경을 조성한 것이 특징이다.
몰입형 커머스는 고도화된 연산 기술과 3차원 공간 제어 기법을 활용해 제품을 다각도로 관찰하고 맞춤형 정보 안내를 받도록 돕는 차세대 유통 방식이다. 기존 전자상거래의 고질적 한계였던 구매 전 체험 불가를 해결함으로써 소비자의 선택을 돕고, 유통 브랜드 측면에서는 방문객 체류 시간 연장과 실질 구매율 상승을 유도할 수 있다.
해당 시스템은 데스크톱, 노트북, 스마트폰, 태블릿 등 기기 종류에 구애받지 않고 유연하게 구동된다. 웹 브라우저 기반으로 설계되어 번거로운 응용프로그램 설치 과정 없이 롯데ON의 가상 단장 공간과 롯데하이마트의 디지털 매장에서 즉시 체험이 가능하다.
롯데ON과 공동 개발한 가상 단장 공간은 컴퓨터가 체형을 분석해 옷을 입혀보는 기능을 제공한다. 가상 의류 쇼핑 시 옷의 실제 모양이나 외형을 가늠하기 어려웠던 단점을 완화하기 위해 인체 비례 모형에 옷을 자연스럽게 얹는 시뮬레이션 기술을 접목했다.
이용자는 패션 브랜드 제품을 상·하의 별로 다양하게 조합해 볼 수 있다. 옷감의 재질과 구겨짐, 흘러내리는 모양새, 단 길이 등을 정밀하게 표현해 실제 옷을 입었을 때의 모습을 시각적으로 확인하게 했으며, 마음에 드는 상품은 즉시 결제 페이지로 이어지도록 동선을 짰다.
롯데하이마트와는 디지털 가상 매장을 개설했다. 가전제품은 단가가 높고 주거 환경이나 용도에 따라 비교할 요소가 많아 대면 상담의 중요성이 크다. 이에 따라 가상의 공간에 가전 내부 구조와 외관을 입체적으로 재현해 제품을 비교 분석할 수 있게 했다.
여기에는 인공지능 기반의 상담 전문가가 배치되어 제품의 강점과 구체적인 사용법, 선택 시 주의점 등을 실시간으로 안내한다. 소비자는 매장 상주 직원의 설명을 듣는 듯한 경험을 온라인에서 체감하며, 정보 탐색부터 최종 구매까지 한 번에 처리할 수 있다.
칼리버스는 패션과 가전을 시작으로 향후 인테리어, 화장품, 공연 콘텐츠, 교육 등 다양한 분야로 이 기술을 확장할 예정이다. 장기적으로는 개별 소비자의 실제 신체 조건을 반영하는 기술을 고도화하고 인공지능 기반의 추천 알고리즘을 덧붙여 나갈 계획이다.
개발 관계자는 인공지능과 가상 입체 기술을 통해 기존 온라인 유통망의 경계를 허물고 소비자에게 색다른 경험을 전달하고자 했다며, 계열사 간 연대를 통해 인공지능 역량의 활용 영역을 확장하고 산업 전반의 디지털 기술 전환을 뒷받침하겠다고 밝혔다.
김상준 기자 ksj@donga.com
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