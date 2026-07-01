[아파트 미리보기]동탄 옆 非규제 오산서 역세권 대단지 분양

GS건설 ‘오산헤리티지자이’
수도권 1호선 병점역 인접… 복합환승센터-GTX 등 추진
병점-동탄 ‘더블 생활권’… “신흥 주거 중심축 될 것”
최근 집값이 크게 오른 경기 화성시 동탄구와 인접해 있으면서 비(非)규제지역인 오산시에서 다양한 교통호재가 있는 병점역 인근에 대단지 아파트가 분양된다.
GS건설은 7월 중 경기 오산시 양산동 일원에서 ‘오산헤리티지자이’를 분양할 예정이라고 2일 밝혔다. 단지는 22개 동(지하 2층∼지상 최고 27층), 총 1783채 규모다. 블록별로 1블록 1069채, 2블록 714채로 전용면적 75㎡, 84㎡, 102㎡, 124㎡, 166P㎡ 등으로 구성됐다. 전용 166P㎡는 희소성 높은 펜트하우스로 설계돼 수요자들의 선택 폭을 넓혔다.
단지는 병점역 일대 약 1만 채 규모로 조성 중인 브랜드타운 중심 입지다. 최근 병점역 일대는 경기 남부를 대표하는 신흥 주거벨트로 변화하고 있다. 최근에는 역세권 개발을 통한 인프라 확충도 본격화되고 있다. 먼저 병점역 복합환승센터가 총사업비 약 2000억 원 규모로 추진 중이다. 상업시설과 업무시설, 주거시설 등이 결합된 병점복합타운 개발도 함께 진행 중이어서 주거 환경은 더욱 개선될 것으로 전망된다.
입지 여건과 교통 호재도 강점이다. 수도권 전철 1호선 병점역 생활권에 위치해 있고, 수도권 광역급행철도(GTX) C노선 병점역 연장 및 동탄도시철도(트램), 1호선 동탄역 연장 등 다양한 광역 교통망 개발이 계획 중이다. 또 단지 주변으로 수도권제2순환고속도로(봉담∼동탄), 오산화성고속도로가 있고 오산용인고속도로도 추진 중이어서 서울 강남권을 비롯한 수도권 전역으로 차량을 통한 이동이 수월하다.
생활 인프라와 정주 여건도 잘 갖춰져 있는 편이다. 병점복합타운 중심상업지구를 비롯해 롯데시네마, 하나로마트, 양산도서관 등 다양한 편의시설을 가깝게 누릴 수 있다. 여기에 동탄센트럴파크를 비롯해 메타폴리스 등 동탄신도시 주요 인프라가 인접해 있어 병점역 및 동탄 ‘더블 생활권’을 누릴 수 있을 것으로 전망된다.
녹지공간으로는 오산세마공원, 화성현충공원, 화산생태공원 등이 인근에 있으며, 단지 주변으로 대규모 체육공원도 조성될 계획이다. 아울러 삼성전자 화성·기흥캠퍼스를 비롯해 동탄테크노밸리, 가장산업단지 등 주요 산업시설이 인접해 있어 직장으로 출퇴근하기도 편리하다.
교육환경도 잘 갖춰져 있다. 양산1초(가칭)가 계획 중이며, 2027년 개교 예정인 양산중을 도보로 통학할 수 있다. 병점 및 동탄 학원가도 이용하기 편리하다.
단지는 남향 위주 배치와 판상형 4베이 중심 구조로 채광과 통풍을 높였으며, 드레스룸과 팬트리 등 수납 특화 설계를 적용해 공간 활용도를 극대화했다. 자이의 시그니처 커뮤니티 센터인 ‘클럽 자이안’에는 피트니스클럽, 골프연습장, GX룸, 작은도서관(교보문고) 등 다양한 편의시설이 조성되며, 이와 별도로 스카이라운지도 마련될 예정이다.
GS건설 측은 “병점역 일대는 1만여 채 브랜드타운이 조성되며 경기 남부에서 신주거타운으로 주목받는 지역”이라며 “오산헤리티지자이는 병점역 생활 인프라와 교통 편의성, 개발 호재 등 다양한 이점을 통해 향후 병점역 생활권을 대표하는 신흥 주거 중심축으로 자리매김할 것으로 기대된다”고 말했다.
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