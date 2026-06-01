[아파트 미리보기]충남 천안서 출퇴근 편리한 1174채 공급

GS건설 ‘백석시그니처자이’
불당-성정-두정동 잇는 생활권
신-구도심 기반시설 동시 이용… 학교와 학원가 도보로 이동 가능
삼성전자 등 주요 대기업 가까워
“배후수요 풍부… ‘직주근접’ 단지”
충남 천안시에서 다양한 편의시설 및 풍부한 교육환경과 함께 출퇴근이 편리한 지역에 대단지 아파트가 들어선다.
GS건설은 충남 천안시 서북구 백석동 백석5지구에 ‘백석시그니처자이’를 6월 분양할 예정이라고 4일 밝혔다.
백석시그니처자이는 백석5지구 도시개발사업을 통해 들어서는 단지로 13개 동(지하 2층∼지상 최고 28층), 1블록 854채, 2블록 320채 등 총 1174채 대단지로 조성된다. 전체 가구가 일반분양으로 나오며, 전용면적별로 △59㎡ 50채 △63㎡ 27채 △74㎡ 196채 △84㎡ 819채 △99㎡ 78채 △115㎡ 4채로 구성된다.
백석시그니처자이는 불당동과 성정동, 두정동을 잇는 생활권에 위치해 기존 도심의 기반시설을 이용할 수 있다는 장점이 있다. 인근에는 코스트코, 이마트, 이마트트레이더스, 롯데마트 등 대형 유통시설이 가까이 있으며 천안시청과 갤러리아백화점, 천안종합운동장 등 행정·문화시설도 차량으로 편리하게 이용할 수 있다. 번영로와 백석로 등 주요 도로 접근이 가능하며, 경부고속도로 천안나들목(IC) 진입도 편리하다. KTX 천안아산역이 가까워 광역 이동도 수월하다.
한들초·환서초·환서중이 도보로 통학할 수 있는 거리에 있어 안심 통학이 가능하다. 백석동 일대 학원가를 도보로 이용할 수 있고, 충남 최대 학원가로 꼽히는 불당동 학원가도 인접해 뛰어난 교육환경을 갖췄다. 송골공원과 노태산·노태근린공원이 인접해 도심 속에서도 쾌적한 주거환경을 누릴 수 있다는 점도 눈에 띈다.
직장과의 거리가 가까워 배후 수요도 풍부한 편이다. 삼성SDI, 삼성전자, 삼성디스플레이 등 천안에 위치한 주요 대기업이 단지 인근에 있다. 천안 제2·3·4 일반산업단지, 외국인 전용 산업단지, 백석농공단지도 인접해 있다.
백석시그니처자이는 전 가구 4∼4.5베이 맞통풍 평면을 적용해 채광과 통풍을 확보했으며, 평면에 따라 알파룸, 팬트리, 드레스룸 등을 적용해 수납공간을 늘렸다. 커뮤니티 시설인 ‘클럽 자이안’에는 피트니스센터, 사우나, 카페라운지, 성큰광장, 독서실, 작은도서관, 실내골프연습장, 스크린골프, 게스트하우스 등이 들어설 예정이다. 101동 최상층인 28층에는 스카이라운지도 조성할 계획이다.
천안을 포함해 충남, 대전, 세종에 거주하는 성인으로 청약통장 가입기간 6개월 이상, 지역별 면적별 예치금액 등의 조건을 충족한 경우 1순위로 청약할 수 있다. 보유 주택 수와 관계없이 과거에 청약에 당첨된 이력이 있더라도 청약할 수 있다. GS건설은 “백석시그니처자이는 불당 신도심과 구도심 생활권을 함께 누릴 수 있는 좋은 입지 조건을 갖췄다”며 “대단지 아파트 공급이 드물었던 백석동에 들어서는 자이 아파트인 만큼 준비에 심혈을 기울이고 있다”고 말했다.