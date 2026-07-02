복권위원회, 국가유공자 보훈복지서비스에 216억 원 지원

기획예산처 복권위원회는 올해 복권기금 약 875억 원을 한국보훈복지의료공단에 지원한다고 2일 밝혔다. 해당 기금은 보훈의료서비스와 보훈의료시설, 보훈복지서비스 사업 등에 활용된다.
이 가운데 약 216억 원은 국가유공자와 보훈가족의 주거 및 노후 안정을 위한 ‘보훈복지서비스 향상 지원 사업’에 투입된다. 복권위원회는 복권기금을 통해 보훈원과 보훈복지타운 시설 개선, 전국 8개 보훈요양원 및 장기요양서비스 운영, 휴양시설 지원 사업 등을 뒷받침한다고 전했다.
한국보훈복지의료공단은 무의탁·무주택 보훈가족 보호시설인 보훈원과 보훈복지타운, 전국 8개 보훈요양원 등을 운영하고 있다. 올해는 복권기금을 바탕으로 보훈원과 보훈복지타운 시설 개선을 추진한다.
1996년 준공돼 노후화가 진행된 보훈복지타운 아파트 7개 동에 대한 리모델링도 진행 중이다. 정밀안전진단을 거쳐 생활실 창호, 난방설비, 욕실 등을 교체해 입주민의 주거 안전성과 생활 편의를 높인다는 계획이다.
복권기금은 보훈복지시설의 안정적인 운영에도 활용된다. 시설 입주민의 건강 관리, 식사, 여가활동 운영 등을 지원하고, 치매와 중풍 등 노인성 질환에 특화된 전국 8개 보훈요양원의 유지관리에도 쓰인다. 이를 통해 연간 누적 55만 명의 고령 국가유공자가 장기요양서비스를 받을 수 있다고 복권위원회는 설명했다.
보훈원 입소자인 박모 씨(87)는 “오래된 시설이 하나씩 개선되는 모습을 보며 국가가 끝까지 우리를 살피고 있다는 것을 느낀다”고 말했다.
윤종진 한국보훈복지의료공단 이사장은 “복권기금의 지속적인 지원은 전국 보훈요양원의 안정적인 운영과 환경 개선 등 국가유공자를 위한 복지 향상에 큰 도움이 되고 있다”며 “앞으로도 국가유공자와 보훈가족이 더욱 안전하고 편안한 노후를 보낼 수 있도록 복지서비스의 질을 높여 나가겠다”고 밝혔다.
기획예산처 복권위원회 관계자는 “국가를 위해 헌신한 분들이 예우를 받으며 편안한 노후를 보낼 수 있도록 돕는 것은 복권기금의 가치 있는 역할 중 하나”라며 “앞으로도 복권기금의 사회적 가치가 우리 사회 구석구석에 닿을 수 있도록 촘촘한 복지 안전망을 구축해 나가겠다”고 전했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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