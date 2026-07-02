포밸류소프트, MCP 기반 ‘선스톤 AI 허브’ 출시… NH농협은행에 첫 공급 도입 완료

최근 비즈니스 현장에서 AI 에이전트의 활용이 확산됨에 따라, 기업 및 금융기관들은 수십에서 수백 개의 AI 에이전트를 동시에 운영해야 하는 환경에 직면했다. 이에 국내 AI 에이전트 플랫폼 전문기업 포밸류소프트(대표 김준영)는 각 에이전트의 개별 관리에 따른 구조적 한계를 보완하고 이를 통합 제어할 수 있는 MCP(Model Context Protocol) 기반 플랫폼 ‘선스톤 AI 허브(Sunstone AI Hub)’를 공식 출시하고 NH농협은행에 첫 공급을 완료했다고 밝혔다.
‘선스톤 AI 허브’는 전사 MCP 서버를 단일 카탈로그로 등록·검색하는 통합 MCP 레지스트리를 제공한다. 이와 함께 버전 관리, 보안 인증 및 접근 제어, 실시간 모니터링, 이상거래 감지·차단 등 AI 에이전트 인프라 운영 효율화를 위한 주요 기능을 갖추고 있다.
포밸류소프트는 이번 NH농협은행 프로젝트 구축 경험을 바탕으로, 금융 규제 환경에 맞춘 MCP 보안 정책과 감사 체계를 고도화했다. 이를 표준 모듈로 패키지화하여 향후 타 기업 공급 시 신속한 도입을 지원할 계획이다.
해당 플랫폼은 포밸류소프트의 금융 AI 에이전트 플랫폼인 ‘선스톤 에이전틱 AI 스위트(Sunstone Agentic AI Suite)’의 핵심 요소다. 구축 툴(AI 오피스), 업무 연동(커넥터), 운영 관리(AI 허브)가 단계별로 연계되어 풀스택 인프라를 단일 벤더 형태로 지원한다.
김준영 포밸류소프트 대표는 “AI 에이전트 확산의 핵심 인프라는 MCP 관리 플랫폼”이라며, “선스톤 AI 허브는 기업들이 다수의 AI 도구를 안전하게 관리할 수 있도록 돕는 관제탑 역할을 하며, 이번 NH농협은행 프로젝트를 통해 금융권 실무 환경에서의 안정성을 검증했다”고 전했다.
한편, 포밸류소프트는 기업별 인프라 환경과 보안 수요에 대응하기 위해 ‘선스톤 AI 허브’의 클라우드 SaaS 버전과 프라이빗 클라우드 버전을 동시에 공급하고 있다.
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