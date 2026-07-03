“7월 한 달간 무제한”… 커피빈, 2001년생 이후 청년층에 아메리카노 50% 할인

창립 25주년 맞아 미래 세대 응원… HOT·ICED 레귤러 사이즈 한정 적용
2001년생 이후 출생한 청년 고객이라면 7월 한 달 동안 횟수 제한 없이 커피빈 아메리카노(R)를 약 50% 할인된 가격에 이용할 수 있게 된다.
글로벌 커피 브랜드 커피빈코리아(이하 커피빈)가 창립 25주년을 기념해 오는 7월 7일부터 31일까지 ‘청년 아메리카노’ 프로모션을 진행한다. 이번 행사는 지난 1회차 카드 충전 이벤트에 이어 선보이는 두 번째 릴레이 프로모션으로, 미래를 이끌어 나갈 청년들을 응원하기 위해 기획됐다.
할인 대상은 2001년 1월 1일 이후 출생한 청년 고객이다. 프로모션 기간 동안 커피빈 아메리카노 레귤러(R) 사이즈를 기존 가격의 약 50% 할인된 가격에 구매할 수 있다. HOT과 ICED 음료 모두 동일하게 적용되며, 매장 카운터 주문은 물론 키오스크와 퍼플오더에서도 혜택을 받을 수 있다.
특히 이번 프로모션은 1인당 구매 수량 제한이 없어, 행사 기간 내라면 언제든 횟수 제한 없이 참여할 수 있는 것이 특징이다. 다만 이번 할인 혜택은 아메리카노 레귤러(R) 사이즈 주문에만 한해 적용되며, 다른 음료로의 변경이나 사이즈 변경은 불가능하다.
커피빈 관계자는 “그동안 보내주신 사랑에 보답하고 청년들을 응원하는 마음을 담아 준비했다”며 “앞으로도 더 많은 고객이 함께 즐길 수 있는 다양한 25주년 릴레이 프로모션을 선보일 예정”이라고 전했다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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