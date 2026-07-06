스마트키퍼, ‘보안젠더2·보안메모리2’ 출시… “하드웨어 인증으로 정보유출 차단”

독자적 핀 배열 기술 적용, 별도 키 관리 없는 편의성으로 사내 자산 관리 효율 높여
물리 보안 전문 기업 스마트키퍼가 하드웨어 인증 기술을 기반으로 정보 보호 환경을 강화한 ‘보안젠더2’와 ‘보안메모리2’를 출시한다고 밝혔다.
이번 신제품은 저장장치 사용을 승인된 전용 보안 젠더로 제한하는 기술을 적용해, 물리 보안과 데이터 보호를 통합 제공하는 것이 특징이다. 산업 현장 도입 시 보안 사고 예방과 인프라 관리 효율성을 높일 것으로 기대된다.
‘보안메모리2’는 전용 보안젠더와 연결된 경우에만 작동하도록 설계되어 분실이나 탈취 시에도 내부 데이터 유출 가능성을 낮췄다. 독자적인 내부 핀 배열 기술이 적용된 ‘보안젠더2’는 동일 패턴의 저장장치만 인식하며, USB 포트 장착 후 잠금 기능을 활성화하면 임의 분리를 막는 ‘탈착 방지 기능’을 제공해 무단 반출을 통제한다.
기존 암호화 저장장치와 달리 번거로운 비밀번호 설정이나 별도의 키 관리 소프트웨어 없이 물리적 젠더 결합 방식으로 인증을 대체해 운영 편의성을 확보했다. 아울러 사내 승인 매체를 직관적으로 통제할 수 있어 자산 관리 프로세스를 단순화하는 데도 기여한다.
스마트키퍼 관계자는 “물리보안과 데이터 보호를 동시에 제공하는 솔루션 수요가 증가하고 있다”며 “이번 신제품은 보안 사고 예방뿐만 아니라 기업의 저장장치 관리 효율성 향상에도 기여할 것”이라고 말했다.
한편, 이번 보안메모리2는 삼성과 샌디스크 정품 TF 메모리를 사용해 신뢰성을 높였으며 최대 2TB 용량까지 지원한다. 스마트키퍼는 다양한 산업 현장의 수요에 발맞춰 공급을 확대해 나갈 계획이다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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