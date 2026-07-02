수출입은행 창립 50주년 기념식

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황기연 은행장
황기연 은행장
한국수출입은행은 1일 서울 여의도 본점에서 창립 50주년 기념식을 열었다. 1976년 설립된 수은은 수출입 회사에 자금 대출, 채무보증 등을 해주는 국책 특수은행이다.

수은은 이날 △경제 안보 수호 및 초격차 산업 강국 도약 디딤돌 △중소·중견기업 동반자 △실용적 경제협력 지평 확대 등 3가지 추진 방향을 제시했다. 인공지능(AI), 반도체, 바이오 등 미래 전략산업 금융 지원을 확대해 세계 5대 수출 강국, 수출 1조 달러 달성을 뒷받침한다는 구상을 내비쳤다.

#한국수출입은행#창립 50주년#수출 1조 달러#채무보증#초격차 산업
전주영 기자 aimhigh@donga.com
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