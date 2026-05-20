페어스퀘어랩, 기관 전용 디지털자산 보관·관리 솔루션 ‘스피어(Sphere)’ 출시

디지털자산 인프라 기술기업 페어스퀘어랩(FairSquareLab)이 기관 전용 디지털자산 보관·관리 솔루션 ‘스피어(Sphere)’를 20일 정식 출시했다고 밝혔다. 스피어는 은행·증권사 같은 금융기관이 비트코인·스테이블코인 등 디지털자산을 직접 보관하고 운영하는 데 필요한 기능을 하나의 시스템에 담은 솔루션이다.
업계에서는 규제와 보안 리스크 때문에 망설이던 대형 금융기관들이 안심하고 온체인 금융에 진입할 수 있도록 닦아놓은 고속도로로 평가하는 분위기가 우세하다.
페어스퀘어랩에 따르면 스피어는 ‘수탁’과 ‘비수탁’이라는 두 가지 방식을 하나의 시스템으로 제공한다. 수탁은 금융기관이 고객 대신 디지털자산을 보관하는 방식이고, 비수탁은 고객이 직접 자산을 통제하는 방식을 말한다. 보통 두 방식은 별도 시스템으로 운영되지만 스피어는 한 시스템에서 모두 다룰 수 있다.
또한 스피어는 한국 규제와 글로벌 표준을 하나의 시스템에서 함께 처리한다. 모든 거래는 실행 전에 검증 단계를 거치며, 전자금융감독규정·가상자산이용자보호법·특금법 등 국내 규제와 자금세탁방지, 트래블룰 등 글로벌 컴플라이언스 항목이 동시에 적용된다. 별도의 컴플라이언스 솔루션을 추가 도입할 필요 없이 스피어가 제공하는 기능만으로도 규제 정합성을 확보할 수 있다는 설명이다.
스피어는 정책·승인·지갑·서명·컴플라이언스·감사 등 6개 기능을 ‘레고 블록’처럼 분리한 모듈형 구조로 설계됐다. 규제가 바뀌어도 시스템 전체를 다시 만들 필요 없이 최소한의 수정만으로 대응 가능하도록 만들어졌다는 의미다.
도입 방식은 클라우드형(WaaS), 혼합형(Hybrid), 자체 인프라형(On-Premise) 세 가지 중에서 선택할 수 있으며, 개념 검증(PoC)부터 시범 운영(Pilot), 본 운영(Production)까지 단계별로 확장할 수 있다.
페어스퀘어랩 박양수 금융사업본부장은 “스피어는 수탁·비수탁을 아우르는 단일 운영 체계와 모듈형 구조를 통해 규제가 변화하는 환경에서도 금융기관이 부담 없이 인프라를 도입할 수 있는 현실적인 출발점을 제공한다”며 “스테이블코인, 토큰증권, RWA, 예금토큰 등 새로운 디지털자산 상품이 본격화되며 금융 산업의 운영 방식이 재정의되는 시기인 만큼, 스피어가 금융기관과 함께 다음 세대의 금융 인프라를 만들어 가는 출발점이 되기를 기대한다”고 강조했다.
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