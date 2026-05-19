‘버핏 후계자’는 대량 매수… ‘막후 실세’는 전량 매도

인공지능(AI)이 글로벌 증시를 달구고 있는 가운데 ‘글로벌 큰손’들이 주요 빅테크를 중심으로 엇갈린 베팅에 나섰다.
17일(현지 시간) 버크셔해서웨이가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 ‘13F’ 보고서에 따르면 버크셔해서웨이는 1분기(1∼3월) 구글 모회사 알파벳 비중을 포트폴리오의 5.93%로 늘렸다. 애플(21.99%), 아메리칸익스프레스(17.43%), 코카콜라(11.56%) 등에 이어 7번째로 큰 비중이다.
버크셔해서웨이는 워런 버핏이 올 1월 1일자로 최고경영자(CEO)에서 물러난 뒤 그레그 에이블이 이끌고 있다. 버크셔해서웨이는 3월 말 기준 사상 최대 규모인 3970억 달러(약 596조 원)의 현금을 보유하면서 구글 비중을 늘렸다.
반면 억만장자 헤지펀드 투자자 스탠리 드러켄밀러의 듀케인 패밀리오피스는 구글 지분 2.68%를 전량 매도했다. 아마존(3.79%→0.28%)과 쿠팡(3.55%→1.49%) 등 주요 종목 비중을 줄이는 대신에 헬스케어와 반도체주 비중을 늘렸다. 특히 AI 반도체 설계에 강점이 있는 브로드컴과 낸드 제조사 샌디스크를 사들였다. 드러켄밀러는 스콧 베선트 미 재무장관, 케빈 워시 미 연방준비제도(Fed·연준) 차기 의장과 각별한 관계다.
한편 ‘보스턴의 현인’ 세스 클라먼은 1분기 중 아마존을 100만 주가량 추가로 사들이며 비중을 대폭 늘렸다. ‘베이비 버핏’으로 불리는 빌 애크먼은 마이크로소프트를 포트폴리오의 14.3%에 달하는 비중으로 사들였다.
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