롯데그룹, 어피니티와 롯데렌탈 매각 협의 중단… 새 투자자에 연내 매각 추진

롯데그룹 측은 18일 “공정거래위원회로부터 심사결과 수령 이후 어피니티와 지속적으로 협의를 진행해 왔으나 거래 관련 제반 사항에 대해 양사 간 최종 합의에 이르지 못해 더 이상 거래 추진이 어렵다고 판단했다”고 밝혔다.
앞서 롯데그룹은 지난해 3월 롯데렌탈 지분 56.2%를 약 1조6000억 원에 어피니티에 매각하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 그러나 공정위는 올해 1월 해당 기업결합을 승인하지 않았다. 렌터카 업계 2위인 SK렌터카를 보유한 어피니티가 1위 롯데렌탈까지 품을 경우 시장 경쟁을 실질적으로 제한할 우려가 크다고 판단했기 때문이다.
롯데렌탈은 국내 렌터카 점유율 1위 업체로, 지난해 매출은 전년 대비 4.5% 증가한 2조9188억 원, 당기순이익은 23.4% 늘은 1267억 원을 기록했다. 올해 1분기 역시 전년 동기 대비 6.6% 성장한 7309억 원의 매출을 올리며 역대 1분기 기준 최대 실적을 달성했다. 시장에서는 향후 중고차 B2C 사업 및 모빌리티 신사업 성과가 본격화되면 기업가치가 지속적으로 상승할 것으로 내다보고 있다.
롯데그룹은 향후에도 다양한 잠재 투자자들과 지분 매각 협의를 진행할 계획으로, 시장 상황 등을 고려해 연내 매각 마무리를 목표로 하고 있다.
롯데그룹 관계자는 “최근 그룹 전반의 실적 개선 흐름을 바탕으로 재무 건전성을 강화하고 사업 포트폴리오 고도화를 지속해서 추진할 계획”이라며 “이와 함께 선택과 집중에 기반한 사업 구조 혁신에도 노력을 기울일 것”이라고 밝혔다.
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