해외 일정 당겨 귀국한 이재용 “전세계 고객분들-국민께 사과”

[삼성전자 오늘 추가 협상]
회장 취임뒤 첫 사과, 세번 고개숙여
강경하던 노조 협상 테이블 복귀
이재용 삼성전자 회장이 삼성전자 파업 갈등과 관련해 처음으로 직접 입장을 밝히며 고객과 국민을 향해 세 차례 고개를 숙였다. 대기업 총수가 노사 문제로 공개 사과에 나선 것은 이례적이다. 당초 추가 대화 없이 21일 파업을 강행하겠다던 노조는 이 회장의 사과 이후 입장을 선회해 협상 테이블로 복귀했다.
해외 출장 중이던 이 회장은 16일 오후 2시 25분 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터(SGBAC)를 통해 귀국하면서 “회사 내부 문제로 불안과 심려를 끼쳐드린 점 전 세계 고객분들께 진심으로 사과드린다”고 밝혔다. 이어 그는 “항상 저희 삼성을 응원해 주시고 사랑해 주시고 채찍질해 주시는 국민 여러분께 머리 숙여 사죄드린다”고 덧붙였다.
이 회장이 대국민 사과에 나선 것은 이번이 세 번째다. 2015년 메르스(MERS·중동호흡기증후군) 유행 당시 삼성서울병원 내 감염 문제로 처음 고개를 숙였고, 2020년에는 경영권 승계 의혹과 무노조 경영과 관련해 사과했다. 앞선 두 번의 사과는 부회장 때 했고, 회장 취임 이후 사과에 나선 것은 이번이 처음이다.
재계에선 이 회장이 사과 대상으로 ‘전 세계 고객’을 가장 먼저 언급한 점에 주목하고 있다. 총파업이 현실화돼 반도체 공장이 멈출 경우 최대 100조 원의 손실이 발생할 것이란 전망이 나오고 있다. 여기에 고객사에 제때 제품을 공급하지 못해 입게 되는 신뢰 저하 문제는 더 크다. 이 회장이 급히 귀국해 직접 사과한 것은 삼성전자 파업과 관련된 글로벌 빅테크 최고경영자(CEO) 등의 우려가 당초 예상보다 컸기 때문이란 분석이 나온다.
이 회장은 이날 노사를 향해 화합을 호소했다. 그는 “노동조합 여러분, 삼성 가족 여러분, 우리는 한 몸 한 가족”이라며 “지금은 지혜롭게 힘을 모아 한 방향으로 나아가야 할 때”라고 강조했다. 또 “매서운 비바람은 제가 맞고 다 제 탓으로 돌리겠다”며 “우리 한 번 삼성인임을 자부할 수 있게 최선을 다해 보자”고 말했다. 이 회장은 총파업 대응 방안에 대한 취재진의 질문에는 답하지 않고 자리를 떠났다.
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