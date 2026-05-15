해외서 날았다… 오리온, 1분기 매출·영업익 나란히 두 자릿수↑

오리온이 해외 법인의 실적 호조에 힘입어 매출과 영업이익 모두 두 자릿수 성장을 달성했다.
오리온은 올해 1분기 연결기준 매출이 전년 동기 대비 16% 오른 9304억 원, 영업이익은 26% 증가한 1655억 원으로 집계됐다고 15일 공시했다.
해외 법인 매출이 전체 실적을 견인했다. 국가별로 살펴보면 러시아 법인이 가장 가파른 성장세를 보였다. 러시아 법인의 1분기 매출은 905억 원으로 한 해 전보다 34.7% 늘었고, 영업이익은 142억 원으로 66.2% 급증했다. 회사 측은 생산능력 확대와 유통채널별 전용 제품 강화, 다제품 체제 안착 등이 시너지를 낸 결과라고 설명했다.
중국 법인의 경우 1분기 매출은 24.8% 오른 4097억 원, 영업이익은 42.7% 증가한 799억 원을 기록했다. ‘춘절’ 성수기 효과를 톡톡히 누린 데다 감자스낵, 파이, 젤리 등 주요 제품군 판매 증가, 고성장 채널 중심 영업 전략이 주효했다는 평가다.
베트남 법인 역시 현지 명절인 ‘뗏’ 수요 급증과 감자스낵, 쌀과자 등 제품 판매 호조, 봄 시즌 신제품 효과가 맞물리며 매출은 17.9% 증가한 1513억 원, 영업이익은 25.2% 오른 266억 원을 기록했다. 현지 판매 5년차인 인도 법인도 북동부 지역 중심의 영업 전략이 성과를 내며 매출이 전년 대비 67% 오른 98억 원으로 집계됐다.
한국 법인은 1분기 매출액이 전년 대비 0.4% 오른 2834억 원, 영업이익이 4.6% 증가한 485억 원을 기록했다. 내수 부진과 판매 거래처 감소, 주요 원부자재 가격 상승이라는 악조건 속에서도 이커머스 및 전통소매점(TT) 채널을 적극 공략하고 시즌 한정판 신제품을 앞세워 전년 수준의 실적을 유지했다고 회사 측은 설명했다. 영업이익의 경우 해외 법인 성장에 따른 로열티 수익이 반영되며 늘었지만 이를 제외하면 전년 동기 대비 0.3% 증가했다.
오리온 관계자는 “국내외 생산·물류 설비에 대한 선제적인 투자로 하반기에는 공급 물량이 확대되면서 성장세가 한층 가속화될 것”이라고 밝혔다.
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