올리브베러 론칭 100일… “연내 핵심 상권 매장 10개로 확대”

CJ올리브영은 웰니스 특화 플랫폼 ‘올리브베러’ 론칭 100일을 맞아 연내 서울 및 수도권 핵심 상권을 중심으로 오프라인 매장을 10개까지 확대한다고 14일 밝혔다.
올리브베러는 올리브영이 지난 1월 30일 ‘건강한 아름다움’이라는 가치 아래 기존 헬스 카테고리를 웰니스 전반으로 확장해 선보인 플랫폼이다. 올리브영은 웰니스 브랜드 560여 개와 1만3000개의 상품을 새롭게 입점시키는 등 신규 브랜드 발굴에 공을 들였다. 그 결과, 올리브영 회원 중 웰니스 상품을 새롭게 경험한 고객은 100일 만에 180만 명을 넘어섰다.
외국인 고객 비중도 늘고 있다. 올리브베러 첫 오프라인 매장인 광화문점의 경우 오픈 직후인 지난 2월 첫 주 7%에 불과했던 외국인 매출 비중이 4월 말 50%까지 급증했다. 특히 외국인 고객 구매 상위 5개 제품이 리쥬란, 비비랩, 낫띵베럴 등 모두 국내 브랜드인 것으로 집계됐다.
이 같은 호응에 힘입어 올리브영은 온·오프라인 전 채널을 아우르는 큐레이션을 한층 강화한다는 계획이다. 우선 온라인몰은 고객이 목적과 기능별로 웰니스 상품을 쉽게 탐색할 수 있도록 사용 환경을 전면 개선한다.
오프라인 접근성도 대폭 키운다. 연내 명동·성수 등 외국인 관광객과 2030 세대가 밀집한 핵심 상권에 10개 매장을 순차적으로 열 계획이다. 고객 경험 확대를 위해 올리브영과 올리브베러를 결합한 복합형 매장 출점도 검토하고 있다.
올리브영 관계자는 “올리브베러 론칭 100일은 올리브영이 쌓아온 K뷰티 성공 공식을 웰니스 시장에 성공적으로 이식해 탄탄한 K웰니스 생태계를 만들고 글로벌 확장 가능성을 입증했다는 점에서 의미가 크다”며 “향후에도 국내 신진 웰니스 브랜드를 지속 발굴하고, 시장 혁신을 이어가며 K웰니스의 경쟁력을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.
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