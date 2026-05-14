트레이드잇, 무역 데이터 ·AI 기반 ‘트레이드 인텔리전스’ 서비스 실습형 시연

해외전시회 참가업체 대상 마케팅 전략 설명회 개최
트레이드잇(Tradeit)은 경남테크노파크 본부동 대강당에서 열린 ‘성과를 만드는 해외전시회 마케팅 전략 설명회에서 자사의 ‘트레이드 인텔리전스(Trade Intelligence)’ 서비스를 시연했다고 14일 밝혔다.
한국무역협회 경남지역본부와 경남테크노파크가 주관한 이번 설명회는 해외전시회 참가업체 소속 임직원 50여 명을 대상으로 진행됐으며, 참석자들이 자사 제품을 검색하고 실제 바이어를 발굴해보는 실습형 방식으로 진행됐다.
트레이드잇은 이날 설명회에서 △실제 수출입 거래 데이터(B/L)와 AI를 기반으로 한 해외 바이어 발굴 △기업 정보 및 담당자 정보 확보 △해외영업 전용 CRM을 통한 영업 과정 관리 등 ‘트레이드 인텔리전스’의 주요 기능을 소개했다.
또 해외전시회 참가 기업들이 어려움을 느끼는 ‘전시회 전 바이어 타겟팅’과 ‘전시회 후 후속 영업 관리’ 문제를 중심으로, 무역데이터 기반 바이어 발굴과 AI 분석을 활용한 해외영업 전략 수립 방안을 함께 제시했다.
트레이드잇 관계자는 “이번 시연은 기업들이 실제로 자사 제품 기준으로 바이어를 발굴해보며 데이터 기반 해외영업을 직접 경험하는 데 의미가 있었다”며 “앞으로도 기관 및 협회와의 협력을 통해 더 많은 기업들이 실질적인 수출 성과로 이어질 수 있도록 지원할 계획”이라고 밝혔다.
한편 트레이드잇은 무역데이터와 AI를 결합한 트레이드 인텔리전스 서비스를 통해 바이어 발굴, 기업 분석, 담당자 정보 확보, 해외영업 CRM 관리까지 통합 제공하며, 수출기업을 위한 해외영업 필수 플랫폼으로 입지를 확대하고 있다.
최용석 기자 duck8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0