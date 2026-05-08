대웅제약, ‘월 1회’ 비만 치료제 임상 돌입… 티온랩테라퓨틱스와 개발 협력

티온랩과 장기지속형 주사제 개발·상업화 전략적 제휴
각자 보유한 독자 플랫폼 결합해 약효·지속력 최적화
“약물을 천천히 분해되는 폴리머로 감싸 약효 지속”
기존 연 52회→12회… 복약 편의·순응도 향상
지난달 국내 임상시험계획 신청 완료… “연내 첫 투약”
경구제부터 패치·장기지속형까지 포트폴리오 다각화
대웅제약이 장기지속형 의약품 기술을 기반으로 한 달에 1회 투여로 비만을 치료할 수 있는 ‘꿈의 비만약’ 개발을 추진한다. 연내 첫 투약을 목표로 임상에 돌입한 상태다.
대웅제약은 8일 국내 바이오텍 ‘티온랩테라퓨틱스’와 비만 치료용 세마글루타이드 월 1회 장기지속형 주사제 글로벌 개발 및 상업화를 위한 전략적 제휴 협약을 체결했다고 밝혔다. 티온랩테라퓨틱스가 보유한 장기지속형 약물 전달 플랫폼 기술(큐젝트 스피어)과 대웅제약의 의약품 개발 및 임상, 사업화 역량 등을 결합해 글로벌 비만 치료제 시장에서 경쟁력을 확보한다는 취지다. 대형 제약사와 바이오 스타트업이 상호 보완해 동반 성장을 꾀하는 오픈 이노베이션 모델이기도 하다.
각자 보유한 독자 플랫폼 결합해 ‘월 1회 투여’ 치료제 구현
구체적으로 대웅제약과 티온랩테라퓨틱스는 각자 보유한 플랫폼 기술을 결합해 월 1회 장기지속형 세마글루타이드 주사제를 완성한다는 목표다. 티온랩테라퓨틱스는 약물을 체내에 효과적으로 전달하는 약물 전달 플랫폼(DDS, Drug Delivery System) 전문 바이오텍이다. 약효를 오래 지속하는 장기지속형 약물 전달 플랫폼 ‘큐젝트 스피어(Quject Sphere)’와 원하는 곳에 집중적으로 약물을 전달하는 표적형 약물 전달 플랫폼 ‘큐젝트 지질나노입자(LNP)’ 기술을 보유하고 있다.
대웅제약은 균일한 입자 크기 미세 약물 입자(마이크로스피어)를 만들어 약물을 체내에 오래 머물게 하고 장시간 지속 방출시키는 약물 전달 플랫폼 ‘큐어(CURE)’가 있다.
협약에 따라 대웅제약 큐어와 티온랩테라퓨틱스 큐젝트 스피어 기술이 결합될 예정이다. 큐젝트 스피어는 몸 안에서 서서히 분해되는 고분자 물질 폴리머를 활용해 약효 지속력을 극대화하는 방식이다. 쉽게 말해 폴리머가 약물을 감싼 형태로 인체에 투여되고 폴리머가 천천히 분해되면서 약효가 오래 유지되는 개념으로 이해할 수 있다.
대웅제약은 두 플랫폼이 각각 다른 역할을 담당하게 된다고 설명했다. 큐어는 입자 균질성을 높여 지속적이면서 편차가 적은 약물 방출 속도를 구현하고 큐젝트 스피어는 초기 약물 방출을 억제하는 역할이라고 한다. 두 플랫폼 기술이 상호 보완 작용을 통해 약효와 지속력 안정화 측면에서 시너지를 발휘할 수 있다고 전했다.
이를 통해 기존 주 1회 투여 방식 연간 주시 횟수를 52회에서 12회로 줄이고 환자 편의와 복약 순응도를 크게 개선할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 특히 비만은 장기간 관리가 필요한 만성질환으로 치료 효과뿐 아니라 복약 편의와 지속 투약 가능성이 중요한 만큼 이번 제형 혁신은 시장에서 의미 있는 대안이 될 수 있다고 강조했다.
“이미 임상 개발·글로벌 진출 돌입”… 임상시험계획 신청 완료
해당 프로젝트 임상 개발을 주도하는 대웅제약은 치료제 개발 가속화를 위한 준비를 이미 마친 상태라고 전했다. 지난달 국내 임상시험계획(IND) 신청을 완료했고 연내 첫 환자 투약을 목표로 하고 있다고 설명했다.
대웅제약 관계자는 “글로벌 임상 수행 경험과 약동학(PK)·약력학(PD) 기반 개발 전략을 바탕으로 1상 시험 단계부터 개발 성공 가능성을 높일 것”이라며 “글로벌 시장에서 경쟁력 있는 장기지속형 비만 치료제로 개발해 나갈 예정”이라고 전했다.
이번 협약은 단순 재무적 투자가 아닌 실제 협력의 실행력과 지속성을 강화하기 위한 것으로 향후 개발과 상업화까지 전 단계에서 긴밀한 협업을 이어 나간다는 방침이다.
대웅제약 “포트폴리오 다각화로 비만 치료 글로벌 경쟁력 확보”
대웅제약은 이번 협약을 통해 비만 치료 영역에서 포트폴리오를 한층 강화한다는 복안이다. 경구제부터 마이크로니들 패치에 이어 장기지속형 주사제까지 비만 치료 파이프라인 다각화를 통해 다양한 옵션을 아우르는 치료 전략을 완성한다는 계획이다.
글로벌 비만 치료제 시장은 연평균 30% 이상 높은 성장세를 보이고 있다. 오는 2030년에는 최대 2000억 달러(약 294조 원) 규모를 형성할 것이라는 전망도 나온다. 이런 가운데 월 1회 장기지속형 제형의 경우 시장에 없는 미충족 수요 영역으로 선점 시 경쟁 우위 확보가 용이할 것으로 평가 받는다.
박성수 대웅제약 대표는 “이번 협약을 통해 비만 치료 영역에서 업계 최고 수준 포트폴리오를 완성하게 됐다”며 “글로벌 임상 및 생산 역량을 바탕으로 전 세계 환자들에게 편리하고 효과적인 치료 옵션을 제공하겠다”고 말했다.
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