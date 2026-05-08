바이오에프티, TER Chemicals와 전략적 협업 …‘비건 PDRN’ 앞세워 지속가능 뷰티 트렌드 공략

고기능성 화장품 원료 연구개발 및 ODM 전문 기업 바이오에프티(BIOFT)가 글로벌 화학 유통 기업 TER Chemicals Distribution Group과 전략적 파트너십을 체결했다고 8일 밝혔다.
1908년 독일 함부르크에서 설립된 TER Chemicals는 100년 이상의 업력을 기반으로 2024년 기준 약 9억 2,000만 유로의 매출과 1,100명 이상의 임직원을 보유하고 있다.
이번 협약을 통해 바이오에프티는 TER Chemicals가 보유한 유럽 중심의 탄탄한 유통망을 활용해 자사의 차별화된 바이오 소재를 글로벌 시장에 보다 효과적으로 공급할 수 있는 기반을 마련하게 됐다.
양사는 최근 유럽 시장에서 빠르게 확산되고 있는 클린 뷰티 및 지속가능성 트렌드에 주목하고, 바이오에프티의 핵심 소재인 ‘비건 PDRN’을 중심으로 협력을 확대해 나갈 계획이다. 비건 PDRN은 식물 유래 생리활성 성분(페놀, 폴리페놀 등)과 PDRN의 피부 재생 및 탄력 개선 기능을 결합한 차세대 바이오 원료다.
양사는 최근 프랑스에서 열린 in-cosmetics Paris 2026에서 공동 발표를 진행하며 협력 관계를 공식화했으며, 이를 계기로 전략적 파트너십을 한층 강화했다.
바이오에프티 관계자는 “글로벌 시장에서 K-뷰티에 대한 관심이 지속적으로 확대됨에 따라 연어 유래 PDRN에 대한 수요 또한 증가하는 추세”라며 “이에 대응해 고순도 연어 PDRN의 글로벌 공급 확대를 위한 협의도 적극적으로 추진하고 있다”고 밝혔다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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