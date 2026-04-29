부산디지털자산거래소(BDAN), 비토즈 네트워크 밸리데이터에 합류

디지털 상품의 발행과 유통, 결제로 이어지는 통합 생태계 구축을 위해 정보통신기술(ICT) 재단과 거래 플랫폼이 손을 잡았다.
비토즈 재단(BEATOZ Foundation)은 부산디지털자산거래소(BDAN, 이하 비단)가 비토즈 네트워크의 거래 검증인(Validator)으로 합류하는 본계약을 체결했다고 29일 밝혔다.
이번 계약은 양사가 앞서 체결한 업무협약(MOU)을 바탕으로 장기간의 기술 검증과 사업성 검토를 거친 결과다. 비단은 비토즈 네트워크의 거래 검증과 기록 생성에 참여하며, 실물 기반 권리 및 증권형 디지털 권리 유통에 특화된 인프라 기반을 확보하게 됐다.
비단은 비증권형 디지털상품거래소로 출발해 귀금속 등 현물 거래 플랫폼 ‘센골드’ 인수를 통해 현물 연계 거래 기반을 다져왔다. 올해 1월 전자증권법과 자본시장법 개정안이 국회 본회의를 통과하자, KDX 컨소시엄에 참여해 국내 최초 장외거래소 예비인가 사업자로 선정되며 사업 범위를 확장했다. 관련 인프라 고도화가 필요한 시점이었다.
비토즈는 이번 비단의 합류로 금융권(발행)-비토즈(인프라)-비단(유통)을 잇는 가치사슬을 갖추며, 개방형 플랫폼 전략의 실행 범위를 넓힌다. 향후 권리 증서가 본격 유통되면, 가치안정형 결제 수단을 통한 투자-수익 수령-실생활 결제가 하나의 생태계에서 순환하는 것이 가능해진다. 비토즈는 최근 전북은행, 모두투어, 링네트와 공동으로 결제 기술검증(PoC)을 성공적으로 완료하며 이 같은 구조의 기술적 타당성을 입증한 바 있다.
김상민 비단 대표는 “MOU 이후 지속적인 기술 검증을 거쳐, 글로벌 규제 변화와 시장 개화에 유연하게 대응할 수 있는 비토즈 네트워크 연동을 최종 확정했다”며 “신뢰도 높은 현물 및 증권형 권리 거래 환경을 조성하고 국내외 유동성을 연결하는 핵심 플랫폼으로 자리매김할 것”이라고 말했다.
이상국 비토즈 한국법인 대표는 “금융권의 우량 권리가 비단의 유통망과 비토즈의 네트워크를 통해 연계되는 실질적인 가치사슬이 갖춰졌다”며 “개방형 플랫폼 생태계를 단계적으로 구축해 디지털 금융의 새로운 기준을 제시하겠다”고 밝혔다.
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