[단독]“유가 20% 오른채 1년 지속땐 韓성장률 0.2%P 하락”

“KDI부터 아이디어 등록제 시작, 보상도 할 생각”

김세직 원장 인터뷰

해당 연도와 앞뒤 5년씩 총 11년 치 연간 경제성장률을 산술 평균한 것. 단기 경기변동 요인이 제거돼 국가가 장기적으로 달성할 수 있는 최적의 성장률(잠재성장률)을 추산할 수 있다.