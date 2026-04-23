“두코바니 이어 테믈린 원전도 韓 수주땐 시너지 효과”

체코 산업부 원자력실장 방한
“한수원이 가장 경쟁력 있는 제안
두코바니 순항속 추가 협력 기대”
“체코 두코바니 원자력발전소에 이어 테믈린 원전 3, 4호기 신규 원전 건설 사업을 한국이 수주한다면 분명 시너지 효과가 있을 것이다.”
토마시 에흘레르 체코 산업통상부 원자력 및 신기술실장은 22일 부산 벡스코에서 열린 ‘한국원자력연차대회 및 태평양연안국 원자력 콘퍼런스’에서 이같이 밝혔다. 에흘레르 실장은 체코 정부에서 원전 정책과 신규 원전 사업을 총괄하는 실무 책임자다. 체코 정부 관계자가 테믈린 원전 건설 과정에서 한국과의 추가 협력 가능성을 공식 언급해 주목된다.
체코 정부는 늘어나는 산업 전력 수요 증가에 대응하기 위해 신규 원전 건설을 추진하고 있다. 이에 따라 한국수력원자력을 중심으로 한 ‘팀 코리아’가 수주한 두코바니 5, 6호기에 이어 테믈린 3, 4호기 추가 건설도 검토하고 있다. 에흘레르 실장은 “테믈린 3, 4호기와 관련해 한국으로부터 경쟁력 있는 제안을 받았다”며 “두코바니 건설 진행 상황 등을 종합적으로 고려해 내년에 (계약 여부에 대해) 최종 결정을 내릴 예정”이라고 설명했다.
체코 측은 현재 두코바니 5, 6호기 건설이 계획대로 진행되고 있다고 평가했다. 발주사인 두코바니Ⅱ 원자력발전사(EDUⅡ)의 페트르 자보드스키 사장은 “최근 한수원으로부터 대규모 개념설계를 전달받았고 부지 조사도 완료됐다”며 “전체 사업이 일정에 맞춰 순조롭게 진행되고 있다”고 밝혔다. 이어 “다음 단계는 체코 원자력안전기관에 제출할 인허가 서류로, 1년 이내에 제출하는 것이 목표”라고 덧붙였다.
체코 정부는 한국을 두코바니 원전 사업 파트너로 선정한 배경에 대해 일정과 비용 관리 능력을 꼽았다. 에흘레르 실장은 “공사 기한과 예산을 지키면서 프로젝트를 완수할 수 있는 역량이 가장 중요한 기준이었다”며 “한수원은 모든 측면에서 가장 경쟁력 있는 제안을 했다”고 평가했다.
체코 정부는 두코바니 원전 입찰 과정에서 있었던 프랑스전력공사(EDF)와의 법적 분쟁 등의 변수는 테믈린 원전 사업을 추진하는 데 영향을 미치진 않을 것으로 내다봤다. 에흘레르 실장은 “프랑스 측 소송은 체코 최고법원과 지역법원에서 모두 근거 부족으로 기각됐다”며 “사실상 종결된 사안”이라고 말했다.
댓글 0