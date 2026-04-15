LG전자, 글로벌 사우스 냉난방공조 사업 확대… 현지 맞춤형 솔루션 제안

LG전자가 아시아 주요 국가의 핵심 파트너를 대상으로 현지 맞춤형 냉난방공조(HVAC) 솔루션 사업을 확대한다.
LG전자는 13일부터 나흘간 필리핀, 태국, 인도네시아 등 아시아 15개국의 주요 HVAC 파트너들 70여 명을 국내로 초청해 ‘LG HVAC 커넥트 2026(LG HVAC CONNECT 2026)’을 진행했다고 15일 밝혔다. 이들은 LG전자 HVAC 제품을 현지 유통하고 물리적 설치까지 담당하는핵심 역할을 수행하고 있다.
이번 세미나에서 LG전자는 마곡 LG사이언스파크에 ▲지역 전략사업 오퍼링존 ▲LG HVAC AI존 ▲신사업 존을 마련, HVAC 제품 포트폴리오와 프로젝트 수행 역량을 소개했다. 특히 지역 전략사업 오퍼링존에서는 국가별·고객별 특성을 반영한 맞춤형 제품과 솔루션을 아시아 지역 파트너들과 함께 살펴봤다.
LG전자는 성장잠재력이 큰 글로벌 사우스 지역 핵심 파트너들과 기술 및 신뢰 기반의 장기적인 파트너십을 구축해 ▲성장률 극대화 ▲매출 확대 ▲지속 가능한 성장모델 조성 등을 추진하겠다는 계획이다. 실제로 최근 필리핀의 패스트푸드 체인에 냉각솔루션을 공급하며 데이터 분석을 통해 에너지를 관리하는‘비컨(BECON)’ 시스템을 함께 제안해 추가 수주에 성공한 바 있으며, 태국의 샤브샤브 체인에는 기존 덕트 제품에 필터를 별도 부착하는 등 고객의 비즈니스 상황과 니즈를 감안한 맞춤형 제품을 공급했다.
아울러 하반기에는 중남미 지역의 파트너 대상 세미나를 마련하는 등 연 단위 관리 프로그램 운영으로 파트너 풀(Pool)을 정교화할 방침이다.
이재성 LG전자 ES사업본부장(사장)은 “글로벌 사우스 HVAC 시장에서 중요한 역할을 하는 현지 파트너들과의 관계를 강화하고 전략적 방향성을 공유함으로써, 매출 확대는 물론 지속 가능한 성장모델을 만들 것”이라고 말했다.
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