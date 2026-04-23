배현진, 장동혁 향해 “해당 행위 조치? 거울 보겠다는 건가”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 4월 23일 14시 18분

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장동혁 국민의힘 대표가 23일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 뉴스1
장동혁 국민의힘 대표가 23일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 뉴스1
국민의힘 배현진 의원이 23일 같은 당 장동혁 대표의 ‘해당 행위’ 발언에 대해 “최악의 해당 행위는 후보들 발목 잡고 당의 경쟁률을 곤두박질치게 하는 장 대표의 모든 선택임을 본인만 모른다”고 비판했다.

배 의원은 이날 페이스북을 통해 “거울이라도 보고 교체하겠다는 것인가”라며 이같이 말했다. 그러면서 “사상 최초 15% 당 대표”라고 덧붙였다.

배현진 국민의힘 서울시당위원장 겸 공천관리위원장이 15일 오후 서울 여의도 국회 소통관에서 은평구를 청년 특구로 지정하고 청년 후보를 공천하는 내용을 골자로 하는 기자회견을 하고 있다. 뉴시스
배현진 국민의힘 서울시당위원장 겸 공천관리위원장이 15일 오후 서울 여의도 국회 소통관에서 은평구를 청년 특구로 지정하고 청년 후보를 공천하는 내용을 골자로 하는 기자회견을 하고 있다. 뉴시스
앞서 장 대표는 이날 오전 국회에서 열린 국민의힘 최고위원회의에서 “지금부터 발생하는 해당 행위에 대해서는 강력한 조치를 취하겠다”며 “기강이 무너진 군대로는 전투에서 절대 이길 수 없다”고 말했다. 그는 “선거에 치명적일 수 있기 때문에 해당 행위를 한 사람이 후보자라면 즉시 후보자를 교체하겠다”고 밝혔다.

장 대표는 “지방선거가 41일 앞으로 다가왔다. 본격적으로 더불어민주당 그리고 더불어민주당 후보와 싸워야 할 시간”이라며 “이제는 싸울 상대를 제대로 식별하고 제대로 싸워야 할 때라고 생각한다”고 했다.

이날 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 20~22일 만 18세 이상 1005명을 대상으로 진행해 공개한 전국지표조사(NBS) 결과 정당별 지지도에서 더불어민주당은 48%, 국민의힘은 15%를 각각 기록했다. 국민의힘의 지지율은 2020년 NBS 조사 이래, 같은 해 국민의힘 창당 이래 역대 최저치다.
#국민의힘 장동혁 대표#배현진 의원#더불어민주당#해당 행위#15%
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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