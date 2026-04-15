건설 기술 지원 전문성으로 이직률 제로 품질혁신 달성

㈜더한컨설턴트가 ‘2026 대한민국 산업대상’ 품질혁신 부문 중소벤처기업부 장관상을 수상했다. 수상의 배경에는 ‘사람이 곧 품질’이라는 경영 철학이 있다. 2023년 설립 이후 설계도서 검토·시공 상세도·물가변동·시공측량 등 건설 기술 지원 서비스를 제공하며 빠르게 성장했고 36명의 전문 인력을 바탕으로 대구시·포항시 기술자문위원으로 위촉되는 등 업계 전문성을 인정받았다. 건설 기술 지원 업종은 전문 인력의 이직이 잦아 서비스 품질이 흔들리는 것이 구조적 문제였다.
더한컨설턴트는 이 문제를 정면 돌파했다. 건강관리비 지원, 리프레시 휴가, 석박사 학비 지원, 기술사 자격 취득 지원 등 촘촘한 복지 체계를 구축했고 그 결과 동종 업계 이직률 0%라는 성과를 달성했다. 사람이 떠나지 않으면 경험이 쌓이고, 쌓인 경험이 서비스 품질로 이어진다는 원리를 증명해냈다. 기술 역량 강화를 위해 엔지니어링업 등록 자회사 ㈜진한엔지니어링을 설립했다. 장재은·김동철 공동대표는 “기술혁신과 인재 양성으로 건설 기술 지원 서비스의 새로운 기준을 만들어가겠다”고 밝혔다.
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