‘국보 태극기’ 나올까… ‘보물’ 3점 승격 검토

데니-진관사-김구 서명 태극기 대상
‘김구 서명문 태극기(金九 署名文 太極旗)’ 등 옛 태극기의 국보 승격이 검토되고 있다. 국가지정문화유산 가운데 보물로 지정된 태극기는 3건으로, 하나라도 승격하면 사상 첫 태극기 국보가 된다.
19일 국가유산청에 따르면 국가유산위원회(전 문화유산위원회)는 지난달 회의를 열고 태극기 3건을 국보로 승격하기 위한 조사 계획을 보고했다. 조사 대상은 국립중앙박물관 소장 ‘데니 태극기’와 독립기념관의 ‘김구 서명문 태극기’, 서울 진관사의 ‘서울 진관사(津寬寺) 태극기’다. 셋 다 2021년에 보물로 지정됐다.
국보 지정 논의는 최근 문화재계 안팎에서 “태극기의 가치를 재평가해야 한다”는 목소리가 늘어나며 활발해졌다. 위원회는 “재평가 요구에 따라 올 1월과 3월에 관련 전문가 자문 회의를 가졌다”며 “이르면 연내 조사를 마친 뒤 국보 지정을 검토할 예정”이라고 밝혔다.
이지윤 기자 leemail@donga.com
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