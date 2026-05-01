‘대군부인’ 비판한 최태성 “아이유·변우석 사과 마음 아파…배우 희생양 그만”

한국사 강사 겸 방송인 최태성이 MBC 금토드라마 ‘21세기 대군부인’ 역사 왜곡 논란을 비판한 데 대한 입장을 밝혔다.
최태성은 19일 자신의 인스타그램에 “어제 올린 글로 인해 상처받았을 배우님들께 죄송하다는 말씀 올린다”는 글을 게재했다.
이어 최태성은 “아이유 배우님이 단관 때 우시는 모습, 변 배우님의 자필 편지 보면서 마음이 아팠다”며 “다시는 이런 모습 반복되지 않도록 이제 시스템 정비가 필요하다는 글을 썼는데, 불똥이 엄한 곳으로 튀는 듯하다”고 안타까워했다.
최태성은 “저도 가끔 역사 용어를 헷갈린다”며 “배우님들이 그런 전문적 용어와 상황마저 이해하라고 요구하기에는 무리”라고 공감했다. 그러면서 “고증 시스템이 단단한 갑옷이 되어 배우님들을 보호해야 하는데 늘 헐렁해서 불안하니 이제 배우님들이 희생양이 되는 거 그만하자는 글을 쓰며 역사물 고증 연구소 대안을 올린 것”이라며 “그래야 우리가 사랑하는 배우님들이 또 곤욕을 치르지 않을 테니까”라고 설명했다.
최태성은 앞으로 필요한 고증 시스템의 중요성도 언급했다. 그는 “사람을 공격하는 대신 더 단단한 고증 시스템을 구축하는데 지혜를 모았으면 한다”며 “정부 기관인 문화재청과 문화체육관광부 예산도 이쪽으로 일부나마 편성해 주시길 바란다”고 희망했다. 그러면서 “배우님들이 계약을 체결할 때 고증은 누구에게, 어디서, 어느 정도로 받았는지가 작품 선정의 중요한 조건 중 하나가 되기를 바란다”며 “제작진은 고증 연구소에 합당한 비용과 시간을 지불해 주시기 바란다”고 강조했다.
더불어 “고증 연구소는 체계적인 연구를 바탕으로 안전하고 검증된 데이터베이스를 영화나 드라마가 필요로 하는 세계관 구축에 제공해 주시길 바란다”며 “그래야 작가의 상상력도, 감독의 연출력도, 배우의 연기력도 보호받으니까요, 그래야 대한민국의 k-드라마가 지구인들에게 더 큰 힐링과 감동을 주니까요”라고 덧붙였다. 끝으로 최태성은 “K-드라마를 아끼고 즐기는 한 사람이 글 올린다”고 국내 드라마를 향한 애정 어린 조언을 마무리했다.
한편 ‘21세기 대군부인’은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 모든 걸 가진 재벌이지만 신분은 고작 평민이라 짜증스러운 여자와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없어 슬픈 남자의 운명 개척 신분 타파 로맨스를 그린 드라마로 지난 16일 12부작으로 종영했다. 최종회 시청률은 13.8%(닐슨코리아 전국 가구 기준)로 자체 최고 기록을 경신했다.
하지만 ‘21세기 대군부인’은 지난 15일 방송된 11회에서 이안 대군(변우석 분)의 즉위식 중 제후국이 사용하는 ‘천세’라는 표현이 쓰인 점, 황제의 십이면류관이 아닌 구류면관이 등장한 점 등으로 인해 역사 왜곡 및 동북공정 논란에도 휩싸였다. 또한 한국 전통 방식이 아닌 중국식 다도법을 따르고 일본 왕실을 연상케 하는 세계관을 선보였다는 점, 일제강점기와 2차 세계대전이 배제됐다는 점도 거센 비판을 불러일으켰다.
이에 주연배우들은 지난 18일 각자 사회관계망서비스(SNS)를 통해 일제히 사과문을 올렸다. 아이유는 “드라마 속 여러 역사 고증 문제들에 있어 더 깊이 고민하지 않고 연기에 임한 점 변명의 여지 없이 반성하고 사과드린다”고 남겼다. 변우석도 “배우로서 연기뿐 아니라 작품이 가진 메시지와 맥락까지 더욱 책임감 있게 살펴보고 고민하는 자세가 필요하다는 점을 다시 한번 깊이 새기게 됐다”며 “진심으로 죄송하다는 말씀 올린다”고 사과했다.
그 가운데 최태성이 지난 18일 사회관계망서비스에 “지금 우리는 전 세계 한류 문화를 이끌고 있다”며 “이제는 그 격에 맞는 시스템이 필요하다”고 밝혀 공감을 얻었다. 더불어 “역사학계를 존중해 주기 바란다”며 “배우들의 출연료는 몇억을 아낌없이 지불하면서 역사 고증 비용은 몇십만으로 왜 퉁치려 하시는지, 왜 그리도 아까워하시는지, 프로그램 제작을 위해서 고증에 드는 시간은 왜 그리도 무시하시는지”라고 강도 높게 비판했다.
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