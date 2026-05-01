‘안경 속 비서’ 삼성 AI글라스, 동시통역도 척척

구글-젠틀몬스터-워비파커와 협업… 안드로이드 XR 기반 2종 공개
제미나이 호출해 길 안내-정보 검색… 시선 닿는 메뉴판-표지판 번역까지
AI글라스, 빅테크 새 격전지 예고
삼성전자와 구글이 협업해 개발한 인공지능(AI) 글라스가 19일(현지 시간) 베일을 벗었다.
삼성의 정밀한 하드웨어 기술과 구글의 개인화된 AI 서비스는 물론이고 젠틀몬스터와 워비파커 등 글로벌 아이웨어 브랜드의 디자인이 더해져 가볍고 세련된 일반 패션안경 같은 형태로 구현됐다. 메타의 스마트글라스가 인기를 끈 데다 삼성과 구글까지 뛰어들면서 AI 기반 스마트글라스(이하 AI 글라스) 시장이 스마트폰의 뒤를 이은 차세대 ‘핵심 전장’으로 부상하는 모습이다.
19일(현지 시간) 미국 캘리포니아 마운틴뷰 구글 본사에서 열린 구글의 연례 개발자 회의 ‘구글 I/O 2026’에서 삼성전자와 구글의 안드로이드 확장현실(XR) 기반 AI 글라스 2종이 공개됐다. 지난해 I/O 행사에서 구글과 삼성전자, 젠틀몬스터, 워비파커의 협업 계획이 발표된 후 ‘곧 나온다’는 소문만 무성했던 AI 글라스가 공식 석상에서 처음 공개된 것이다.
앞서 구글은 2013년 ‘구글 글라스’로 스마트글라스 시장에서 고배를 마신 경험이 있다. ‘새로운 혁명’을 예고하며 야심차게 등장했던 구글 글라스는 1500달러에 달하는 높은 가격과 투박한 디자인, 짧은 배터리 사용 시간 등 때문에 소비자들의 외면을 받았다.
삼성의 손을 잡고 재도전한 이번 AI 글라스는 사용자의 착용감과 편의성을 최우선 순위로 뒀다. 양사는 시야를 가리는 디스플레이를 과감하게 없애고 하드웨어에 내장된 스피커, 카메라, 마이크만으로 사용자의 상황을 실시간으로 인지하도록 했다.
특히 스마트폰을 주머니에서 꺼내지 않고도 고도화된 AI를 경험할 수 있도록 설계됐다. 사용자는 음성으로 스마트폰과 연동된 구글의 고성능 AI 제미나이를 호출해 스마트폰을 보지 않고도 길 안내를 받거나 정보를 검색할 수 있다. ‘실시간 번역’ 기능도 눈에 띈다. 상대방이 하는 언어를 실시간으로 번역해 주고, 내장된 카메라로 촬영한 메뉴판, 표지판 등도 번역해 음성으로 들려준다.
삼성전자의 갤럭시 생태계도 다른 AI 글라스와의 차별점으로 꼽힌다. 갤럭시 스마트폰, 스마트워치, 갤럭시탭 등 삼성이 구축한 스마트 기기 생태계를 광범위하게 활용할 수 있기 때문이다. 안경으로 촬영한 사진을 갤럭시탭 등 다른 기기로 전송하는 것도 가능해진다. 삼성전자 MX사업부 김정현 부사장은 “이번 AI 글라스는 삼성의 AI 비전을 확장하는 중요한 이정표”라며 “삼성의 모바일 리더십과 파트너사와의 협업을 바탕으로 갤럭시 생태계 경험을 확장해 더 의미 있는 사용자 경험을 제공하는 데 집중할 것”이라고 했다. 구글 안드로이드 XR 담당 샤람 이자디 부사장은 “신규 글라스는 AI를 일상에서 더욱 유용하게 만들겠다는 구글과 삼성의 공동 비전이 담긴 제품”이라며 “자연스러운 핸즈프리 경험을 제공할 것”이라고 말했다. 신규 AI 글라스는 올해 하반기에 출시될 예정이다.
삼성과 구글의 AI 글라스가 공개되며 빅테크 간 시장 선점 경쟁도 더 치열해질 것으로 전망된다. 메타는 19일 글로벌 아이웨어 기업 에실로룩소티카와 손잡고 개발한 ‘레이밴 메타’와 ‘오클리 메타’를 25일부터 한국 시장에 공식 출시한다고 발표하며 맞불을 놨다.
오픈AI 역시 최근 애플 출신 디자이너 조니 아이브가 설립한 디바이스 스타트업 ‘io’를 전격 인수하며 AI 하드웨어 시장 진출의 신호탄을 쏜 상태다.
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