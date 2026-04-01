설계 회사를 넘어 공간 솔루션 기업 도약

삼우종합건축사사무소(대표이사 손창규, 이하 삼우)가 창립 50주년을 맞아 ‘공간 솔루션 기업’으로의 도약을 본격화한다. 반세기 동안 축적해 온 최고 수준의 설계 및 엔지니어링 역량을 바탕으로 건축의 영역을 기획부터 운영, 미래형 솔루션까지 전방위로 확장하겠다는 전략이다.
지난 50년간 삼우는 다채로운 랜드마크 프로젝트를 통해 독보적인 포트폴리오를 구축해 왔다. 네이버 사옥, 국립세계문자박물관, 여의도 파크원 등은 도시의 새로운 상징을 창출한 대표작으로 디자인과 공공성, 첨단 기술을 융합하는 삼우만의 차별화된 접근법을 보여준다. 이러한 성과는 세계 3대 디자인상(Red Dot, iF, IDEA) 석권과 CES 혁신상 수상으로 이어지며 글로벌 수준의 디자인 및 기술 역량을 입증한 바 있다.
첨단 산업 및 특수시설 분야에서의 활약도 돋보인다. 반도체, 배터리, 디스플레이 등 하이테크 산업시설은 물론 데이터센터, 바이오 연구 및 생산시설, 대형 병원 등에 이르기까지 고도의 기술과 정교한 운영 환경이 요구되는 프로젝트를 완벽하게 수행해 왔다. 삼우는 이러한 탄탄한 기반을 토대로 미래 건축 솔루션 사업을 확대 중이다. 오프사이트 건설(OSC)과 모듈러 기술을 결합한 ‘모디움’으로 혁신적인 시공 방식을 제시하고 ‘FIT Platform’은 스마트 외피를 통해 건물의 환경 및 에너지 성능을 통합 제어한다. 또한 모듈형 오피스 공간 솔루션 ‘b.Grid’, AI 기반의 도시 및 공간 분석 기술을 활용한 ‘데이터 솔루션’을 선보이며 설계 그 이후의 생애 주기까지 차별화된 솔루션을 제공하고 있다.
삼우는 설계를 넘어, 인간의 삶을 담는 공간을 기획하고 건축물의 전 생애주기를 혁신하는 글로벌 리딩 기업으로 변화하고 있다.
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