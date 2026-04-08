에쓰오일, ‘소방영웅지킴이’ 후원금 4억7500만원 전달… “21년째 소방관 처우 개선 지원”

‘명예소방관’ 알 히즈아지 CEO “소방관 지속 지원”
에쓰오일, 2006년부터 소방영웅지킴이 활동
21년간 총 3904명에 약 112억 규모 지원
에쓰오일(S-OIL)은 국내 소방관 처우 개선을 위한 소방영웅지킴이 캠페인 활동 일환으로 후원금 4억7500만 원을 전달했다고 8일 밝혔다.
후원금은 올해 공상 소방관 치료비와 순직 소방관 유자녀 학자금, 소방영웅 시상금 등 다양한 소방영웅지킴이 프로그램에 사용될 예정이다. 에쓰오일의 경우 지난 2006년 소방영웅지킴이 캠페인을 전개해 21년 동안 대한민국 안전과 생명을 지키는 소방관 및 가족들을 지원해 왔다. 주요 프로그램으로는 올해의 소방영웅 시상, 순직소방관 유가족 위로금 전달, 순직소방관 유자녀 학자금 지원, 부상소방관 치료비 지원, 소방관부부 휴(休) 캠프 등을 운영하고 있다. 이를 통해 소방관 및 가족 총 3904명이 약 112억 원 규모 지원을 받았다. 에쓰오일을 이끄는 안와르 알 히즈아지 CEO는 명예소방관으로 위촉받기도 했다. 이날 서울 마포구 본사에서 열린 후원금 전달식에서는 응급처치로 사람들의 장애를 최소화한 구급대원 40명을 선정해 ‘올해의 에쓰오일 119 마스터 세이버’ 시상식을 진행했다.
알 히즈아지 에쓰오일 CEO는 “각종 화재와 사고 현장에서 몸을 사리지 않고 애쓰는 소방관들의 희생과 용기에 늘 감사하다”며 “에쓰오일은 소방영웅지킴이 활동을 통해 앞으로도 소방관들을 지속 지원해 나갈 것”이라고 말했다.
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