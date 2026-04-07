SJ산림조합상조, ‘산림조합라이프’로 사명 변경… 종합 라이프케어 기업 전환

SJ산림조합상조가 사명을 산림조합라이프 주식회사로 변경한다고 7일 밝혔다.
이번 사명 변경은 시장 환경과 고객 니즈 변화에 대응하기 위한 전략적 결정이다. 상조 서비스를 넘어 고객의 웨딩, 여행 등 생애주기를 관리하는 종합 라이프케어 플랫폼 기업으로 전환하겠다는 복안이다.
새로운 사명인 산림조합라이프는 2017년 출범 이후 구축한 산림조합 브랜드의 신뢰도와 인지도는 유지하면서, 서비스 영역을 ‘삶(Life)’ 전체로 넓히는 의미를 담았다. 이를 통해 영업 현장의 연속성을 확보하며 브랜드 전환을 끌어낸다는 계획이다.
실제로도 산림조합라이프는 사업 다각화를 진행하고 있다. 기존의 웨딩, 여행(크루즈) 전환 서비스 외에도 ▲결혼정보회사 제휴 확대 ▲전문 기관을 통한 건강검진 서비스 ▲반려동물 장례 및 유품 정리 서비스 등을 도입하며 라이프케어 포트폴리오를 구축했다. 특히 산림조합 자회사의 특성을 살린 ‘수목장 연결 서비스’도 운영되고 있다.
이창석 대표이사는 “이번 사명 변경은 고객의 모든 순간을 함께하는 파트너로 도약하기 위한 전환점”이라며 “지속적인 서비스 혁신과 사업 확장을 통해 종합 라이프케어 기업으로 자리매김하겠다”고 말했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
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