닥터지, 사회공헌 프로젝트 시작… “화상사고자 수술·재활치료 지속지원”

AI 피부분석 서비스 이용자 50만 돌파 기념 고객 참여형 기부 행사 마련
피부 진단과 퀴즈 결합해 화상 환자 재활 돕는 한림화상재단에 기금 전달
10년 공들인 뷰티테크 알고리즘, 북미 캠퍼스 투어 등 글로벌 시장서도 주목
창업주 철학 담긴 피부 건강 중심 경영으로 6년 연속 국내 시장 1위 수성
닥터지는 27일 인공지능(AI) 기반 피부분석 도구인 Ai 옵티미의 누적 이용자 50만 명 돌파를 기점으로 사회공헌 프로젝트에 착수한다고 밝혔다.
해당 서비스는 피부 과학에 기반한 진단 솔루션으로, 지난 2016년 분석 작업을 시작해 2022년 정식 구동됐다. 약 10년간 축적된 방대한 임상 데이터와 독자적인 연산 체계를 결합해 개인별 맞춤형 처방을 제시한다. 지난해에는 미국 주요 대학 캠퍼스에서 체험 행사를 열어 현지 젊은 층으로부터 긍정적인 반응을 끌어내며 K-뷰티의 기술 역량을 입증한 바 있다.
이번에 기획된 피부과학이 만든 50만의 순간들 행사는 사용자의 참여가 기부로 연결되는 구조다. 내달 8일까지 공식 온라인몰 등에서 진행되며, AI 진단을 마친 뒤 간단한 퀴즈를 풀면 참여자 1인당 1000원의 성금이 적립된다.
모인 기금은 한림화상재단에 전달되어 화상 사고 경험자들의 수술비와 재활 치료, 일상 복귀를 돕는 자금으로 쓰일 예정이다. 기업의 기술적 성과를 사회적 약자와 나누겠다는 취지다.
닥터지는 화상 극복 경험이 있는 전문의 안건영 박사가 설립한 브랜드로, 피부 문제로 어려움을 겪는 이들을 위한 근본적인 해결책 제시에 집중해 왔다. 세심한 피부 장벽 관리와 체계적인 세안 및 보습 루틴을 강조하며 국내 시장에서 6년 연속 선두를 지키고 있다. 누적 판매량 3000만 개를 상회하는 장수 제품들을 바탕으로 현재 미국과 태국 등 전 세계 13개국에서 입지를 넓히는 중이다.
브랜드 관계자는 전문성을 바탕으로 구축한 솔루션이 많은 이의 피부 건강에 기여하고 있어 뜻깊다고 전했다. 이어 향후에도 혁신적인 제품 공급은 물론 기업의 사회적 책임을 다하는 선한 영향력을 지속적으로 발휘하겠다고 덧붙였다.
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