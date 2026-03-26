삼성전자, 퍼플렉시티와 협업한 ‘AI 브라우저’ PC버전 배포… 스마트폰 실시간 연계

지난해 베타 운영 거쳐 4개월 만에 공식 버전 글로벌 배포
모바일 기기와 실시간 동기화로 중단 없는 웹 서핑 환경 조성
삼성패스 연동해 개인정보 보안과 로그인 편의성 동시 확보
사용자 맥락 이해하는 에이전틱 AI 기능으로 맞춤형 솔루션 제공
삼성전자가 스마트폰에서의 사용 경험을 데스크톱 환경으로 이식한 삼성 브라우저 PC 버전을 지난 25일 시장에 선보였다.
이번 정식 출시는 지난해 10월 한국과 미국에서 시범 운영을 시작한 지 약 4개월 만에 이뤄진 조치다. 전 세계 사용자들은 모바일 기기에서 누리던 편의성과 보안성을 PC 운영체제에서도 동일하게 체감할 수 있게 됐다.
기본적인 강점은 기기 간의 긴밀한 연결성이다. 즐겨찾기 목록과 방문 내역 등 주요 데이터가 실시간으로 공유되며, 스마트폰에서 보던 웹 페이지의 위치를 PC에서 그대로 이어 볼 수 있는 연속성을 보장한다. 특히 생체 인증 기반의 보안 관리 도구인 삼성패스 기능을 탑재해, 모바일에 보관된 계정 정보를 PC 환경에서도 안전하게 불러와 자동 완성할 수 있도록 설계했다.
단순한 도구를 넘어 지능형 비서로 진화한 점도 눈에 띈다. 인공지능 기업 퍼플렉시티와의 기술 협력을 통해 도입한 에이전틱 AI 기능은 사용자의 자연어 명령을 정교하게 수행한다. 웹 문서의 맥락을 파악해 복잡한 과업을 대신 처리하는 방식이다. 일례로 여행지 소개 페이지를 열람하며 일정 수립을 요청하면, AI 에이전트가 장소별 동선을 최적화해 제안한다.
시각 매체에 대한 이해도 역시 한층 강화됐다. 텍스트 분석은 물론 영상 콘텐츠 내부의 정보를 파악해 특정 구간을 찾아내거나 핵심 내용을 갈무리하는 기능이 포함됐다. 나아가 현재 사용자가 열어둔 여러 탭의 정보를 종합적으로 대조하고 분석해 최적의 답변을 도출하는 역량도 갖췄다.
새 브라우저는 윈도우 11 및 윈도우 10 특정 버전 이상의 운영체제에서 구동된다. 핵심인 AI 서비스는 한국과 미국 시장을 시작으로 향후 지원 국가를 순차 확대할 방침이다.
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