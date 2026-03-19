원-달러 환율 17년만에 1500원대로 마감…물가상승 비상

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 19일 16시 23분

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코스피 지수가 외국인의 매도세에 하락 마감한 19일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 전장대비 161.81포인트(2.73%) 하락한 5,763.22을 나타내고 있다. 이날 원달러 환율은 18.10원(1.22%) 상승한 1,501.20원에 거래되고 있다. 2026.3.19.뉴스1
코스피 지수가 외국인의 매도세에 하락 마감한 19일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 전장대비 161.81포인트(2.73%) 하락한 5,763.22을 나타내고 있다. 이날 원달러 환율은 18.10원(1.22%) 상승한 1,501.20원에 거래되고 있다. 2026.3.19.뉴스1
고유가와 긴축 우려로 원-달러 환율 종가가 글로벌 금융위기 이후 17년 만에 1500원을 넘겼다. 고환율로 인한 물가 상승 압력이 더 커질 가능성이 있다.

19일 서울 외환시장에서 원-달러 환율은 1501원으로 마감했다. 환율 주간거래 종가(오후 3시 반 기준)가 1500원을 넘어선 건 글로벌 금융위기였던 2009년 3월 10일(1511.5원) 이후 처음이다. 이날 1505원으로 거래를 시작한 원-달러 환율은 장중 1490원대로 내리기도 했으나 고유가 우려가 커지면서 결국 심리적 저항선을 내줬다.

에너지 충격을 우려한 미국 연방준비제도(Fed·연준)는 18일(현지 시간) 기준금리를 현행 3.50~3.75%로 동결했다. 투표권을 가진 12명(연준 이사 7명, 뉴욕 등 지방 연방준비은행 총재 5명) 중 11명이 동결을 결정했다. 제롬 파월 연준 의장은 “지난 5년간 우리는 팬데믹과 관세 충격을 겪었고, 이제 상당한 규모와 지속 기간을 갖는 에너지 충격에 직면하게 됐다”며 “이런 충격이 누적되면 물가 심리에 악영향을 미칠 수 있다는 점을 우려하고 있다”라고 설명했다.

고유가·고환율로 인한 물가상승 우려가 커지자 재정경제부는 금융상황 대응 방안 마련에 나섰다. 구윤철 부총리 겸 재경부 장관은 “최악의 상황까지 염두에 두고 시장 안정에 총력을 다하겠다”고 말했다.
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홍석호 기자 will@donga.com
뉴욕=임우선 특파원 imsun@donga.com
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