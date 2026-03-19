[단독]산업부, 대한상의 ‘상속세 자료 오류’ 감사 결과 내일 통보

크게보기 정부세종청사 산업통상부. 2025.10.20 . 뉴스1

산업통상부가

‘상속세 보도자료’

논란과 관련된

대한상공회의소 감사 결과를 통보한다.

이번 사태에 연관된 주요 임원진

의 징계 처분 등이 담길 것으로 전해졌다.

19일

재계에 따르면 산업통상부는 20일 상속세 자료에 대한 감사 결과를 대한상의에 전달할 예정이다. 대한상의는 산업부 감사 결과를 통보 받으면 이 내용을 바탕으로 담당 임원들에 대한 징계를 논의해 산업부에 회신하게 된다. 이미 사의를 밝힌 상근부회장, 조사본부장 등이 대한상의를 떠나게 될 것으로 알려졌다. 대한상의는 감사 결과를 통보받은 이후 빠른 시일 내에 자체 쇄신안을 발표할 계획이다.

이번 감사는 대한상의가 지난달 3일 발표한 ‘상속세수 전망 분석 및

납부 방식 다양화 연구’에서 영국 이민 컨설팅사 ‘헨리 앤드 파트너스’의 통계를 인용한 이후 시행됐다. 지난해 고액 자산가 2400명이 한국을 떠났다는 내용이 사실과 다른 것으로 나타났기 때문이다.

이재명

대통

령은 당시 소셜미디어

X

에 “사익 도모와 정부 정책 공격을 위해 가짜뉴스를 생산해 유포하는 행위는 지탄받아 마땅하다”고 비판했다. 임광현 국세청장은 2022

~

2024년 자산 10억 원 이상 해외 이주 신고 인원은 연평균 139명이라며 “사실과 매우 다르다”고 반박했다. 소관 부처인 산업부는 대한상의에 대한 감사에 착수했다. 이후 대한상의는 자체 행사를 중단하고 내부 쇄신에 착수했다.

산업부는 지난해 말 경주

아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋 추진 과정에서 불거진 대한상의의 방만한 예산 집행과 관련된 특별감사 결과도 통보할 예정이다. 여기엔 APEC 관련 업무를 맡았던 임원의 처분 내용이 담길 것으로 전해졌다.