몽베스트, ‘2026 ITI 국제식음료품평회’ 3스타 수상…6년 연속 수상

몽베스트가 ‘2026 ITI 국제식음료품평회’에서 최고 등급인 3스타를 수상하며 6년 연속 수상의 기록을 이어갔다.
벨기에 브뤼셀에서 열리는 ITI 국제식음료품평회는 세계 각국의 미각 전문가 약 200명이 블라인드 테스트를 통해 제품의 첫인상·시각·후각·미각·최종 감각 등 5개 항목을 정밀 평가한다. 몽베스트는 이번 심사에서 종합 90점 이상의 높은 점수를 기록했다.
몽베스트는 이번 수상에 대해 자사의 독자적인 ‘1+CARE’ 품질관리 시스템이 일궈낸 결실이라고 전했다. 1+CARE는 법정 기준에 추가적인 관리(+1)를 더한다는 철학 아래, 국가 표준보다 엄격한 내부 기준과 24시간 모니터링 시스템을 가동한다. 특히 법적 의무가 아님에도 자발적으로 도입한 ‘3중 필터 청정에어’ 및 ‘정제수 세척’ 이중 공정을 통해 미세입자와 이물질 관리를 선제적으로 강화하고 있다.
이외에도 몽베스트는 NSF International, FSSC 22000, ISO 9001 등 공신력 있는 글로벌 인증을 통해 세계적 수준의 안전성을 전방위적으로 입증해 왔다.
몽베스트 관계자는 “6년 연속 ITI 3스타 수상은 ‘한 번 더 보살핀다’는 1+CARE 철학이 국제적 기준으로 검증받았음을 의미하며, 앞으로도 프리미엄 생수의 엄격한 품질 기준을 고수하며 소비자 신뢰에 보답할 것”이라고 밝혔다.
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