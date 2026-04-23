아오자이 선물받은 金여사 “베트남의 아름다움 물씬”

베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령의 부인 김혜경 여사가 23일 베트남 서열 1위인 또럼 공산당 서기장 겸 국가주석의 부인 응오 프엉 리 여사로부터 베트남 전통의상인 아오자이를 선물 받은 데 대해 “따뜻한 마음 소중히 간직하겠다”며 “앞으로도 변함없이 이어질 우리의 우정이 양국 관계를 더욱 깊고 풍요롭게 만들어 가길 기대한다”고 했다. 앞서 지난해 김 여사는 리 여사가 방한했을 때 한복을 선물했다.
23일 이재명 대통령의 공식 인스타그램 계정에는 대통령 배우자 담당인 청와대 제2부속실이 전달한 김 여사의 메시지가 올라왔다.
김 여사는 메시지에서 “응오 프엉 리 여사님, 귀한 선물을 보내주셔서 진심으로 감사드린다”며 “설레는 마음으로 선물을 마주하며 그 기쁨을 오래 간직하고자 사진으로 담아보았다”고 했다.
사진에서 김 여사는 분홍빛 아오자이를 입고 있었다. 김 여사는 “고운 분홍빛 아오자이에서 베트남 고유의 아름다움이 물씬 느껴진다”며 “지난번 한복을 통해 서로의 문화를 나누었던 기억도 새록새록 떠오른다”고 했다.
김 여사는 지난해 8월 국빈 방한한 리 여사에게 한복을 선물했다. 당시 청와대는 “(리 여사가) ‘한복이 아주 맘에 든다’고 여러 차례 언급했다”고 밝혔다.
리 여사는 방한 기간 김 여사가 선물한 한복을 입고 청와대 상춘재에서 열린 친교 행사에 참석했다. 당시 리 여사는 청색 당의와 치마에 분홍색 고름으로 포인트를 줬다. 청와대는 “국빈을 상춘재에 모시는 것은 최고의 예우”라고 했다.
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