정청래 “李, 대체불가…디테일서 역대 대통령과 달라”

李 “검찰 보완수사권 국회 맡길 생각”에
더불어민주당 정청래 대표가 8일 이재명 대통령의 취임 1주년 기자회견에 대해 “한마디로 대체 불가한 이재명 대통령”이라고 밝혔다.
鄭 “특별히 감사…좋은 결론으로 성과낼것”
정 대표는 이날 페이스북에 “역대 어느 대통령에서 볼 수 없었던 현상에 대한 본질적 문제의식, 사안별로 디테일에 대한 정확한 파악이 있었다는 점에서 역대 대통령과 다른 디테일에 강한 리더십을 볼 수 있었다”고 치켜 세웠다.
그는 “대한민국이 해결해야 할 문제에 대해 단기적·중장기적 선후 완급을 충분히 파악하고 제시했다”며 “당정청이 합심해 이재명 정부의 성공을 위해 당부터 솔선수범 헌신하겠다”고 강조했다.
한편 정 대표는 별도의 게시물을 통해 검찰의 보완수사권 폐지 여부 관련 이 대통령의 발언데 대해 “특별히 감사하다. 국회에서 좋은 결론으로 성과를 내겠다”고 했다. 이 대통령은 “결과는 어쨌든 국회에 맡길 생각”이라고 밝혔다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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