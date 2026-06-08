정청래 “李, 대체불가…디테일서 역대 대통령과 달라”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 8일 15시 16분

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李 “검찰 보완수사권 국회 맡길 생각”에
鄭 “특별히 감사…좋은 결론으로 성과낼것”

정청래 더불어민주당 대표(오른쪽), 김민석 국무총리. 뉴스1
정청래 더불어민주당 대표(오른쪽), 김민석 국무총리. 뉴스1
더불어민주당 정청래 대표가 8일 이재명 대통령의 취임 1주년 기자회견에 대해 “한마디로 대체 불가한 이재명 대통령”이라고 밝혔다.

정 대표는 이날 페이스북에 “역대 어느 대통령에서 볼 수 없었던 현상에 대한 본질적 문제의식, 사안별로 디테일에 대한 정확한 파악이 있었다는 점에서 역대 대통령과 다른 디테일에 강한 리더십을 볼 수 있었다”고 치켜 세웠다.

그는 “대한민국이 해결해야 할 문제에 대해 단기적·중장기적 선후 완급을 충분히 파악하고 제시했다”며 “당정청이 합심해 이재명 정부의 성공을 위해 당부터 솔선수범 헌신하겠다”고 강조했다.

한편 정 대표는 별도의 게시물을 통해 검찰의 보완수사권 폐지 여부 관련 이 대통령의 발언데 대해 “특별히 감사하다. 국회에서 좋은 결론으로 성과를 내겠다”고 했다. 이 대통령은 “결과는 어쨌든 국회에 맡길 생각”이라고 밝혔다.

#이재명 대통령#정청래 대표#취임 1주년#정부 성공#당정청#리더십#기자회견
박성진 기자 psjin@donga.com
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