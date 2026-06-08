李 “이스라엘 비판, 해도 해도 너무해서 한 것…주권-인권침해 넘어갈수 없어”

이재명 대통령은 이스라엘의 우리 국민 나포는 주권 침해이며 국제법 위반으로 볼 수 있어 그냥 넘어갈 수 없는 문제였다고 했다. 나무호 피격 사태에 대해선 이란이 피격 주체임을 부정해 추정의 영역에 있었다고 했다.
이 대통령은 8일 취임 1주년 기자회견에서 “가자지구에서 이스라엘 군의 좀 과도한 행동, 과한 행동은 ‘해도 해도 너무한다’라고 (생각)해서 한 번 지적을 했다”며 “그런데 그 후에 우리 국민을 상대로 또 인권 침해 행위가 있었지 않았나. 쉽게 납득할 수 없는, 용인할 수 없는 인권 침해 행위가 있었다는 것 아닌가”라고 지적했다.
이어 “국제 규범에 관한 문제도 사실은 있었다. 공해상에서 나포한 거 아닌가”라며 “공해상 항해의 자유가 보장되는 데 사실상 납치한 것 아니냐, 우리 국민을. 그 점에 대해서 우리가 문제 지적을 안 할 수가 없고 또 더군다나 거기다가 이건 주권의 침해이기도 하고 국제 규범 위반이기도 하고 인권 침해이기도 해서 저희가 문제 지적을 한 것”이라고 했다.
나무호 피격 사태에서 이란이 배후로 지목되고 있는 상황에 대해선 “확정된 것은 아니다”라고 했다. 이 대통령은 “미국과 이란 사이의 전쟁을 벌이고 있는 수역에서 우리 배가 피격을 당했는데 그게 묘하게 여러 가지 복합적인 요소, 복잡한 요인들이 있다”며 “그런데 어쨌든 확인된 건 이란산으로 확인되는, 추정되는 물체로부터 배가 피격을 당했다는 것”이라고 했다.
이어 “이란은 (피격에 대해) 부인하고 있다. (이란이) 원래 의도를 가지고 공격했으면 ‘내가 했다’고 선언을 했을 것”이라며 “그런데 의도를 가지고 한 건 아닌 건 확실하다. 보통 미사일에 맞으면 침몰해야 하는데, 살짝 터진 정도에 불과하다. 이게 좀 이상하다”고 했다.
이 대통령은 “어쨌든 여러 가지 요인들이 있어서 (이란 측에) 엄중하게 항의하고 재발 방지 대책을 요구했다”고 했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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