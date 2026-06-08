李 “기업들에 ‘가급적이면 지방에 해달라’ 부탁…살짝 압력도”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 8일 11시 37분

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이재명 대통령이 8일 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견 ‘대체불가 대한민국’에서 질문을 받고 있다. 뉴시스
이재명 대통령이 8일 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견 ‘대체불가 대한민국’에서 질문을 받고 있다. 뉴시스
이재명 대통령은 8일 지역균형 발전과 관련해 “산업 정책을 할 때 기업들에게도 ‘가급적이면 지방에다가 해 달라’고 부탁한다”고 밝혔다. 또 “재정·산업·경제 정책 등 모든 면에서 지방에 가중치를 주고 있고, 이제 아예 법으로 강제하려고 준비 중”이라고 했다.

이 대통령은 이날 오전 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 지역격차에 따른 시간 불평등에 대한 질문을 받자 “대한민국이 사는 길”이라며 이같이 말했다. 이 대통령은 “우리 정부는 할 수 있는 범위 내에서 최대한 지방에 기회를 주려고 한다”며 “일부러 재정 지원도 지방을 많이 늘린다. 예를 들면 지역화폐를 지급할 때도 (지방은) 서울보다 더 지급한다. 그게 액수로 합산하면 꽤 된다. 계속 더 늘릴 생각”이라고 답했다.

이 대통령은 “지방 대학을 저희가 집중해서 키우기도 한다”며 “소위 5극 3특 체제에 따른 서울대 10개 만들기, 지방거점대학 육성에 집중적으로 예산을 투자한다”고 했다. 또 “기업들이나 산업 정책을 할 때 기업들에게도 ‘가급적이면 지방에다가 좀 해 달라, 지원하겠다’ 부탁한다. 살짝 압력도 좀 넣는다”며 “직권 남용이 되지 않는 범위 내에서 사실은 부탁한다”고 했다. 이 대통령은 이 과정에서 두 손을 모아 비는 제스처를 보였다.

이 대통령은 “지방에 정주 여건을 개선하고 또 미래 비전을 조금이라도 더 갖게 하고 산업이나 공기업 배치도 좀 늘리고 이렇게 하면 지방의 효율성이 훨씬 높다“며 “그래서 지방에 더 많이 혜택을 주려고 한다”고 했다. 그는 “지방 청년들에게 자산 형성 지원과 산업 경제 정책을 지방 중심으로 하든지 교육 문화 정주 여건들을 강화하든지 등을 통해 지방에서 사는 게 오히려 수도권보다 더 기회가 많게 만들려고 한다”고 강조했다.

#지역균형발전#산업정책#지방지원#지방대학육성#지역화폐#재정지원
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
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