李 “기업들에 ‘가급적이면 지방에 해달라’ 부탁…살짝 압력도”

이재명 대통령은 8일 지역균형 발전과 관련해 “산업 정책을 할 때 기업들에게도 ‘가급적이면 지방에다가 해 달라’고 부탁한다”고 밝혔다. 또 “재정·산업·경제 정책 등 모든 면에서 지방에 가중치를 주고 있고, 이제 아예 법으로 강제하려고 준비 중”이라고 했다.
이 대통령은 이날 오전 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 지역격차에 따른 시간 불평등에 대한 질문을 받자 “대한민국이 사는 길”이라며 이같이 말했다. 이 대통령은 “우리 정부는 할 수 있는 범위 내에서 최대한 지방에 기회를 주려고 한다”며 “일부러 재정 지원도 지방을 많이 늘린다. 예를 들면 지역화폐를 지급할 때도 (지방은) 서울보다 더 지급한다. 그게 액수로 합산하면 꽤 된다. 계속 더 늘릴 생각”이라고 답했다.
이 대통령은 “지방 대학을 저희가 집중해서 키우기도 한다”며 “소위 5극 3특 체제에 따른 서울대 10개 만들기, 지방거점대학 육성에 집중적으로 예산을 투자한다”고 했다. 또 “기업들이나 산업 정책을 할 때 기업들에게도 ‘가급적이면 지방에다가 좀 해 달라, 지원하겠다’ 부탁한다. 살짝 압력도 좀 넣는다”며 “직권 남용이 되지 않는 범위 내에서 사실은 부탁한다”고 했다. 이 대통령은 이 과정에서 두 손을 모아 비는 제스처를 보였다.
이 대통령은 “지방에 정주 여건을 개선하고 또 미래 비전을 조금이라도 더 갖게 하고 산업이나 공기업 배치도 좀 늘리고 이렇게 하면 지방의 효율성이 훨씬 높다“며 “그래서 지방에 더 많이 혜택을 주려고 한다”고 했다. 그는 “지방 청년들에게 자산 형성 지원과 산업 경제 정책을 지방 중심으로 하든지 교육 문화 정주 여건들을 강화하든지 등을 통해 지방에서 사는 게 오히려 수도권보다 더 기회가 많게 만들려고 한다”고 강조했다.
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