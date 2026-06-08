신석기 고래사냥 흔적 ‘작살촉’ 국가민속문화유산 된다

선사시대 한반도의 고래잡이 역사를 품은 작살촉이 국가민속문화유산이 될 전망이다.
국가유산청은 “울산박물관에 소장된 신석기시대 문화유산인 ‘고래뼈에 박힌 사슴뿔 작살촉’을 국가민속문화유산으로 지정 예고했다”고 8일 밝혔다.
지정 예고된 대상에는 2010년 발굴조사에서 고래 꼬리뼈에 박힌 채로 발견된 작살촉과 어깨뼈에 박혀 있던 작살촉이 포함됐다. 조사 결과, 기원전 4000~3000년경 것으로 추정된다.
두 작살촉은 사냥감의 뼈에 박힌 상태로 발굴된 희귀한 사례로 꼽힌다. 유산청은 “신석기시대 한반도인의 생활문화와 생업기술, 도구 제작 기술 등을 구체적으로 보여준다”며 “고래잡이 과정 등이 새겨진 울산의 유네스코 세계유산 ‘반구천의 암각화’와도 관련 깊다”고 설명했다.
국가민속문화유산 지정은 예고 기간 30일간 각계의 의견을 수렴 및 검토한 뒤 국가유산위원회의 심의를 거쳐 완료된다.
이지윤 기자 leemail@donga.com
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