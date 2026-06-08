李 “코스피 아직도 저평가됐다 생각…환율 높지만 일시적”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 8일 16시 44분

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이재명 대통령이 8일 청와대에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 취재진의 질문에 답하고 있다. 2026.06.08. 청와대사진기지단
이재명 대통령이 8일 청와대에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 취재진의 질문에 답하고 있다. 2026.06.08. 청와대사진기지단
이재명 대통령은 8일 국내 주식시장에 대해 “아직도 저평가됐다고 생각한다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 취임 1주년 기념 기자회견에서 자본시장 활성화와 관련해 “주가가 생각보다 빨리 올라온 것 같다”며 이같이 말했다. 이 대통령은 “(코스피) 8,000이 깨졌으니까 대폭락이 왔다고 이야기할 수 있는데 (취임 전 지수인) 2,700에 비하면 엄청 올라온 것”이라며 “주식 시장은 맨날 오를 수 없고, 맨날 내릴 수만도 없다. 적정한 가격 균형점을 찾아가는 과정”이라고 했다.

대선 공약이었던 코스피 5,000을 조기 달성한 데 대해 이 대통령은 “ 2~3년 지난 뒤를 예상했는데 6개월 만에 이렇게 돼 버렸다”며 “신뢰 때문인 것 같다”고 평가했다. 투자자들이 비정상의 정상화가 이뤄진다는 확신을 가졌기 때문에 2, 3년을 기다릴 필요가 없었다는 것이다. 이 대통령은 “반도체 특수 상황을 빼고 현재 상태에서만 정상화 조치를 통해 5,000을 넘길 수 있다고 봤다”고 말했다.

원-달러 환율이 1550원대까지 치솟은 상황에 대해서는 “높은 것은 사실이지만 일시적”이라고 했다. 이 대통령은 “주가가 단시간에 너무 많이 오르면서 외국인 투자자 리밸런싱(재조정)이 이뤄지는 것이 가장 크다고 본다”며 “이게 계속되기는 어렵다. 언젠가는 대한민국 주식시장도 균형을 맞출 것”이라고 했다.

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세종=김수연 기자 syeon@donga.com
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