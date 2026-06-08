배우 김수현, 1년 만에 활동 재개…가세연 구속 송치 후 7월 첫 광고 촬영

필리핀 대표 패션 브랜드 광고 촬영
배우 김수현이 광고 촬영을 시작으로 활동 재개에 나선다. 김새론 관련 의혹이 불거진 이후 약 1년 가까이 공개 활동을 중단했던 김수현이 처음으로 공식 일정을 소화하게 됐다.
8일 뉴스1에 따르면 김수현은 오는 7월 14일 필리핀 대표 패션 브랜드 ‘벤치(Bench)’ 광고 촬영을 진행한다.
특히 이번 일정이 광고 촬영이라는 점도 눈길을 끈다. 광고는 모델의 대중적 이미지와 신뢰도를 바탕으로 브랜드 정체성을 구축하는 분야인 만큼, 김수현을 다시 모델로 기용했다는 점에서도 관심이 쏠린다.
김수현은 최근 가로세로연구소(가세연) 김세의 대표가 허위사실 유포 등 혐의로 구속 송치되면서 국면 전환을 맞았다.
앞서 김 대표는 지난해 3월부터 5월까지 유튜브 방송과 기자회견 등을 통해 김수현이 배우 고(故) 김새론과 미성년자 시절부터 교제했다는 취지의 주장과 녹취록 등을 반복적으로 유포한 혐의를 받고 있다. 지난달 26일 구속된 데 이어, 이후 청구한 구속적부심도 지난 2일 기각됐다.
경찰은 김 대표가 허위 사실을 유포하는 과정에서 생성형 인공지능(AI)을 활용해 고 김새론의 음성을 조작하고, 교제 증거로 제시한 카카오톡 대화를 꾸며낸 것으로 판단했다. 법원은 “증거를 인멸하고 도망할 염려가 있다”며 구속영장을 발부했다.
김수현 측도 지난 5일 경찰 수사 결과를 공개하며 입장을 밝혔다. 소속사 골드메달리스트는 “허위사실 적시에 의한 명예훼손, 스토킹처벌법 위반, 촬영물 반포 등 성폭력처벌법 위반, 강요미수 및 협박 혐의가 인정됐다”며 “경찰은 사안의 중대성을 고려해 김세의를 검찰에 구속 송치했다”고 밝혔다.
관심은 진행 중인 민사 소송에도 쏠린다. 수원지방법원 제14민사부는 오는 10일 건강기능식품 업체 프롬바이오가 김수현과 소속사 골드메달리스트를 상대로 제기한 39억6000만원 규모 손해배상 청구 소송의 3차 변론기일을 진행한다.
김세의 대표 구속 송치 이후 처음 열리는 변론인 만큼 향후 소송 흐름에도 관심이 모인다. 최근 경찰 수사 결과 역시 재판 과정에서 주요 쟁점 중 하나로 다뤄질 전망이다.
김수현은 김새론 관련 의혹이 제기된 이후 디즈니+ 시리즈 ‘넉오프’ 공개가 보류되고, 프롬바이오를 비롯한 일부 광고주들로부터 손해배상 청구 소송을 당하는 등 활동에 제동이 걸린 상태였다.
광고 촬영으로 복귀 신호탄을 쏘아 올린 가운데, 김수현이 남아 있는 민사 소송 등 법적 변수 속에서 본격적인 활동 재개에 나설 수 있을지 관심이 쏠린다.
동아닷컴 온라인뉴스 dnews@donga.com
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