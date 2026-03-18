23년 압력 기술로 고소한 콩 맛 그대로

[2026 한국소비자 평가 최고의 브랜드 대상] 두유제조기 부문 / 3년 연속
압력두유제조기
국내 건강 가전 기업 오쿠(OCOO)가 ‘2026 한국소비자 평가 최고의 브랜드’ 두유제조기 부문에서 3년 연속 대상을 수상했다.
오쿠는 최근 신제품 ‘프리미엄 압력 두유제조기 Pro’를 출시했다. 신제품은 단순한 기능 업그레이드를 넘어 오쿠가 걸어온 23년 역사와 ‘건강을 위한 기술’이라는 브랜드 본질을 재확인하는 상징적인 제품으로 평가받고 있다.
오쿠는 2002년 세계 최초 자동압력중탕기를 선보이며 건강 조리기기 시장을 개척한 바 있다. 프리미엄 압력 두유제조기 Pro는 고온·고압 공정을 통해 콩의 영양 성분을 더욱 효율적으로 추출하도록 설계됐다. 정교한 압력 제어 시스템을 적용해 부드러운 식감과 일정한 맛을 구현한 것이 특징이다. 두유 제조뿐 아니라 콩국수 베이스, 죽, 요거트, 건강차 등 다양한 메뉴 조리가 가능하다. 압력 콩 삶기 기능을 통해 낫토나 청국장 등 발효식품 조리도 지원한다. 신제품은 자동 세척 기능을 강화해 사용 편의성을 높였다.
오쿠는 앞으로 건강 가전 시장이 ‘편의성 경쟁’에서 ‘라이프스타일 경쟁’으로 재편될 것으로 보고 있다.
회사 측은 ‘건강을 위한 기술’이라는 브랜드 철학을 바탕으로 소비자가 일상 속에서 자연스럽게 건강을 관리할 수 있는 제품 개발을 이어갈 계획이라고 밝혔다.
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