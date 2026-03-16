“회사 발전, 현장에 답이 있다” …한전산업, 노사 합동 푸드트럭 운영

한전산업개발(사장 함흥규, 이하 한전산업)은 16일 노사 합동 푸드트럭을 운영하며 현장 근무자들에게 직접 조리한 떡볶이와 어묵을 나누어 주는 현장 소통 행사를 진행했다고 밝혔다.
한전산업 당진사업처에서 열린 이날 행사는 ‘현장에서 답을 찾는다’라는 경영진의 의지를 담아, 함흥규 사장과 송홍곤 노동조합위원장이 함께 현장을 찾아 직원들과 직접 소통하며 일선 근무자들의 노고를 격려하기 위해 마련됐다.
올해는 노사가 창사 이래 최대 임금 인상폭과 처우 개선에 합의하는 성과를 거둔 해로, 회사와 노동조합이 신뢰와 협력을 바탕으로 ‘함께 성장하는 회사, 함께하는 행복한 일터’를 만들어가며 동행하고 있음을 보여줬다고 회사측은 전했다.
이날 함흥규 사장은 “회사의 발전은 현장에 답이 있다”고 재차 강조하며 “앞으로도 직원들이 안전하고 자부심을 가지고 일할 수 있는 근무 환경을 만드는 데 힘쓰겠다”고 전했다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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