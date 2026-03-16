서울 부동산 증여 ‘역전’…50·60대가 70대 이상보다 많다

자녀 내집마련 위해 증여 시기 앞당긴 듯
2월 들어 서울 부동산(아파트, 빌라, 토지 등)을 타인에게 증여한 사람의 수가 전달 대비 늘어난 가운데 50대, 60대가 증여한 비중이 확대된 것으로 나타났다. 집값 상승과 대출 규제로 부모 세대가 자녀의 내 집 마련을 위해 증여 시기를 앞당긴 것으로 보인다.
16일 부동산 플랫폼 직방이 대법원 등기정보광장의 부동산 소유권이전등기 통계를 분석한 결과, 지난달 서울 증여인은 1773명으로 전달(1624명) 대비 9.2% 증가했다. 연령별로는 70대 이상 43.03%, 60대 32.83%, 50대 16.19%, 40대 3.61% 등 순이었다.
70대 이상 비중은 1월 49.26%에서 2월 43.03%로 6.23%포인트 감소했다. 같은 기간 50, 60대 비중은 42.18%에서 49.02%로 6.84%포인트 늘어 70대 이상 비중(43.03%)을 웃돌았다.
전국적으로는 여전히 고령층 중심의 증여가 이어졌다. 지난달 전국 증여인 연령 비중은 70대 이상이 49.29%로 절반에 가까웠다. 전북(78.13%), 전남(55.91%), 경남(55.78%), 충남(53.57%), 충북(52.78%), 강원(51.54%), 울산(50.40%) 등 지방에서 70대 이상 증여인이 과반을 차지했다.
주로 고령층 중심의 증여가 이어지고 있지만 서울은 고가 주택이 밀집돼 자녀 세대가 증여로 주택을 마련하는 사례가 늘어난 것으로 분석된다.
김은선 직방 빅데이터랩실 랩장은 “대출 규제 강화로 주택 구입 시 자녀 세대의 자금 조달이 어려워졌다”며 “여기에 다주택을 보유하는데 따른 부담이 커질 거라는 우려, 실거주하지 않는 주택에 대한 규제 강화 방침 등 정책 환경 변화 가능성도 영향을 미쳤다”고 설명했다.
임유나 기자 imyou@donga.com
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