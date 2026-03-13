“ETF로 피신했는데”…분산투자 속 번지는 위험 베팅

증시 변동성이 커지자 개인 투자자들이 상장지수펀드(ETF)로 몰리고 있다. 개별 종목 대신 여러 종목에 분산 투자할 수 있다는 점에서 ETF는 변동 장세에서 ‘피난처’처럼 활용되고 있다. 다만 ETF 시장이 빠르게 커지는 가운데 레버리지 상품을 중심으로 고위험 투자도 함께 늘어나면서 시장 변동성을 키울 수 있다는 경고가 나온다.
13일 한국거래소에 따르면 2월 말 기준 국내 ETF 순자산가치총액은 약 387조6000억원으로 집계됐다. 전월보다 약 39조원 늘어난 규모다. ETF 시장 규모가 빠르게 커지면서 투자 수단으로서 영향력도 확대되고 있다.
거래 규모 역시 크게 늘었다. 같은 기간 ETF 일평균 거래대금은 약 19조원으로 전월보다 30% 이상 증가했다. 코스피 거래대금 대비 ETF 거래 비중도 53% 수준까지 올라 시장에서 차지하는 비중이 크게 확대된 것으로 나타났다.
● 커지는 ETF 시장…주식시장 영향력 확대
ETF 시장이 빠르게 성장하면서 주식시장 구조에도 변화가 나타나고 있다는 분석이 나온다. ETF는 투자자 매매가 발생하면 유동성공급자(LP)가 ETF에 편입된 종목을 동일한 비율로 사고팔아야 하는 구조다. 이 때문에 ETF 거래 규모가 커질수록 특정 종목 주가가 기업 실적과 무관하게 움직이는 이른바 ‘왝더독(Wag the dog)’ 현상이 나타날 수 있다는 지적도 제기된다.
특히 레버리지 ETF는 시장 변동성을 키울 수 있는 요인으로 꼽힌다. 레버리지 ETF는 목표 수익률 배율을 유지하기 위해 매일 포트폴리오를 조정하는 ‘일일 리밸런싱’ 구조를 갖고 있는데, 이 과정에서 기계적인 매매 물량이 발생해 시장 변동성을 확대할 수 있기 때문이다.
실제로 ETF 거래 상위 종목에는 레버리지 상품이 다수 포함돼 있다. 한국거래소 자료에 따르면 일평균 거래대금 상위권에는 KODEX 레버리지, KODEX 코스닥150 레버리지 등 레버리지 ETF가 포진해 있다. 단기 수익을 노린 투자 수요가 레버리지 상품으로 몰리면서 ETF 시장 내부에서도 고위험 베팅이 늘고 있다는 분석이 나온다.
● 글로벌 시장에서도 레버리지 투자 확대
글로벌 시장에서도 레버리지 투자 확대에 대한 우려가 제기된다.
블룸버그통신은 이날 아시아 증시에 상장된 레버리지 ETF에 최근 일주일 동안 약 45억달러(약 6조원)의 자금이 순유입됐다고 보도했다.
또 일본을 포함한 아시아 주요 시장에서는 주식을 사기 위해 빌린 자금인 신용융자 잔고가 수십 년 만에 최고 수준에 근접한 것으로 나타났다. 변동성이 확대될 경우 레버리지 투자 자금이 한꺼번에 청산되면서 시장 하락 폭을 키울 수 있다는 우려도 나온다.
전문가들은 ETF가 분산 투자와 접근성 측면에서 유용한 금융상품이지만, 레버리지 상품이나 차입 투자와 결합될 경우 시장 변동성을 확대할 수 있다고 지적한다. 변동성이 큰 장세에서 단기 수익을 노린 과도한 위험 투자는 예상보다 큰 손실로 이어질 수 있다는 것이다.
