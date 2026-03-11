씨젠의료재단 부산경남검사센터, 명예원장·대표원장 취임식 개최

질병 검사 전문의료기관 씨젠의료재단은 지난 3일 부산경남검사센터 10층 대회의실에서 박기형 신임 명예원장과 윤태준 신임 대표원장의 취임식을 개최했다고 밝혔다.
이날 행사에는 천종기 이사장을 비롯해 한규섭 대표의료원장, 광주호남검사센터 박창수 대표원장 등 재단 주요 관계자와 대한진단검사의학회 신명근 이사장이 참석했다.
박기형 신임 명예원장은 부산대학교병원에서 전공의를 수련한 뒤 진단검사의학 전문의로서 부산의료원에서 28년간 근무했다. 이후 2018년 3월 씨젠의료재단 부산경남검사센터 학술원장을 맡았으며, 2023년 3월부터 대표원장으로 재직했다. 대한진단검사의학회 특임이사와 재단법인 진단검사의학재단 이사, 국가검진기관 전문평가위원 등을 역임했다.
윤태준 신임 대표원장은 부산대학교병원에서 전문의 과정을 마친 뒤 부산 성분도병원 진단검사의학과장, 춘해병원 의무원장, 메디랩 검사센터 원장 등을 지냈다. 2014년 부산경남검사센터 개원 당시부터 센터장을 맡아왔으며, 2023년 3월부터 학술원장 직무를 수행했다.
윤태준 대표원장은 취임사에서 “부산경남검사센터는 메르스와 코로나19 등 감염병 대응 과정에서 지역 검사 역할을 수행해왔다”며 “앞으로도 검사 서비스 개선과 지역 의료기관과의 협력을 이어가겠다”고 밝혔다.
천종기 이사장은 “박기형 명예원장의 기여를 바탕으로 센터가 성장해 왔다”며 “윤태준 대표원장을 중심으로 지역 의료기관과 협력을 확대해 나가길 기대한다”고 말했다.
