앤허니(&honey), 한국 올리브영 선론칭… 프로미스나인 백지헌 앰버서더 발탁

일본 여행 시 꼭 사야 하는 뷰티 아이템으로 입소문을 타온 헤어 케어 브랜드 ‘앤허니(&honey)’가 한국 시장에 상륙했다. 앤허니는 국내 대표 H&B 스토어 올리브영을 통해 지난 달 23일 선론칭하며 국내 소비자 공략에 나섰다.
앤허니는 일본 내에서도 높은 인지도를 보유한 헤어 케어 브랜드로, 꿀 성분으로 윤기 있고 정돈된 머릿결을 연출해주는 제품력으로 여행객들 사이에서 ‘필수 쇼핑 리스트’로 꼽혀왔다.
이번 한국 론칭과 함께 앤허니는 그룹 프로미스나인의 백지헌을 공식 앰버서더로 선정했다. 무대 위에서 보여주는 인상적인 퍼포먼스와 함께, 달콤한 웃음을 가지고 있는 백지헌은 브랜드가 지향하는 ‘달콤한 헤어케어’ 이미지를 상징적으로 보여주는 인물이다. 앤허니는 백지헌과 함께 다양한 캠페인 활동을 전개하며 브랜드 메시지를 전달할 예정이다.
브랜드측에 따르면 앤허니의 핵심은 ‘보습’에 집중한 독자적 설계 처방이다. 제품에는 유기농 아르간 오일 100%와 세계 각지에서 공급받은 3종의 꿀을 중심 성분으로 담았다. 이를 통해 푸석거림과 부스스함의 주요 원인인 수분 부족에 집중적으로 접근, 모발에 필요한 수분을 공급하고 건강한 머릿결을 유지할 수 있도록 돕는다.
브랜드 관계자는 “앤허니는 모발 수분 케어에 집중한 설계로, 일상 속에서 보다 간편하게 윤기 있는 헤어 컨디션을 경험할 수 있도록 기획된 제품”이라며 “이번 올리브영 선론칭을 통해 국내 소비자들에게도 앤허니만의 차별화된 헤어 케어 솔루션을 선보일 계획”이라고 전했다.
