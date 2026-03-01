토스, 美서 기업공개 뒤 국내 증시 순차 상장 추진

지정감사인 신청-배정 절차 등
핀테크 기업 토스(비바리퍼블리카)가 미국 증시에서 기업공개(IPO)를 한 뒤 국내 증시에도 순차 상장을 추진한다.
금감원에 가이드라인 질의
5일 금융투자업계에 따르면 토스는 최근 금융감독원에 국내 상장 준비를 위한 지정감사인 신청과 배정 절차 등 가이드라인을 질의했다. 지정 감사인 신청은 상장을 준비하는 기업이 금융 당국이 지정한 회계법인에서 상장 전 회계 감사를 받기 위한 절차를 밟는 것을 뜻한다.
토스 관계자는 “성공적인 상장을 위해 다양한 시나리오를 검토하고 있다”고 밝혔다.
토스는 미국 증권거래위원회(SEC)와 현지 증시 상장을 위한 사전 협의에 착수하는 등 미 증시 상장을 준비해 왔다. 이르면 올해 상장을 완료할 수 있다는 관측이 나오고 있다.
투자은행(IB) 업계에서는 토스가 미 상장 이후 국내 증시에도 상장하는 순차적 이중 상장 수순을 검토할 것으로 관측하고 있다. 양국에 순차 상장을 하면 자금 조달 면에서 더 유리할 수 있기 때문이다.
토스의 기업 가치는 10조∼20조 원 수준으로 평가받고 있다.
신무경 기자 yes@donga.com
강우석 기자 wskang@donga.com
