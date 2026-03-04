코스피, 이틀 연속 매도 사이드카…장 초반 5500선 붕괴

미국의 이란 공습 여파로 코스피 시장에 이틀 연속 매도 사이드카(프로그램 매매 호가 일시 효력 정지)가 발동됐다. 장 시작과 동시에 떨어진 지수로 코스피는 한때 5500선마저 붕괴됐다.
4일 한국거래소에 따르면 코스피는 오전 9시 21분 기준 전 거래일 대비 2.14% 떨어진 5667.74에 거래되고 있다. 코스닥도 2.97% 급락한 1103.88로 집계됐다.
전날 5조 원 안팎 물량을 쏟아냈던 외국인이 309억 원을 순매수하고 있고 기관도 3391억 원을 순매수하고 있다. 반면, 개인은 3714억 원 순매도하고 있다.
이날 코스피는 5592.59로 하락 출발해 장 시작과 동시에 낙폭을 확대해 5500선이 한때 무너지기도 했다.
특히 코스피200 선물지수가 6%대 급락하며 오전 9시 6분 전날에 이어 이틀 연속 매도 사이드카까지 발동됐다.
이틀 연속 증시가 급락한 건 중동발 불안에 따른 것으로 풀이된다. 이란이 미국 공습 보복 조치로 호르무즈해협을 봉쇄하며 국제유가가 배럴당 80달러 선 안팎까지 치솟았다. 서부텍사스유(WTI), 두바이유, 브렌트유 모두 4~5% 급등했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
