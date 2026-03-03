삼성-LG, 여름철 대비 에어컨 사전점검 서비스 시작

다가오는 여름을 대비해 삼성전자와 LG전자가 에어컨 사전점검 서비스를 시작한다.
삼성전자서비스는 이달 31일까지 에어컨 사전점검을 진행한다고 3일 밝혔다. 사용자가 제품을 자가점검하고 이상을 발견하면 전문 엔지니어가 방문해 제품을 확인하는 방식이다. 사용자가 자가점검할 항목은 실내기 먼지필터 세척 등으로 삼성전자 홈페이지에 게시된 동영상을 보고 쉽게 따라할 수 있다.
전문 기사의 진단이 없이도 삼성전자의 가전 제어 애플리케이션(앱) ‘스마트싱스’를 활용하면 에어컨의 상태를 진단할 수 있다. 앱에서 ‘에어컨 인공지능(AI) 진단’ 알림을 누르면 냉매와 모터, 센서, 열교환기 등 진단이 진행된다.
LG전자도 같은 기간 사전점검 서비스를 진행한다. LG전자 홈페이지나 고객센터를 통해 신청하면 전문 기사가 방문해 에어컨을 점검한다. 에어컨 내부 세척이나 열 교환기 고압 세척등 전문 기술이 필요한 유지관리에 10% 요금 할인을 제공하는 ‘가전 세척 봄맞이 할인 이벤트’도 진행 중이다.
LG전자 또한 가전 제어 앱 ‘씽큐’의 ‘스마트진단’ 기능을 통해 전문적인 수준으로 제품 상태를 진단할 수 있다. LG전자도 누구나 쉽게 따라할 수 있도록 홈페이지와 유튜브 채널에 실내기 필터 세척 등 필수 유지관리 방법을 안내하고 있다.
